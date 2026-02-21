Macron o odluci Vrhovnog suda SAD-a: Dobro je imati protutežu moći u demokracijama

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u subotu je rekao da presuda Vrhovnog suda Sjedinjenih Država o trgovinskim carinama predsjednika Donalda Trumpa ukazuje na to da je dobro imati protutežu moći i vladavinu prava u demokracijama.
"Nije loše imati Vrhovni sud i, sukladno tomu, vladavinu prava", rekao je na godišnjem poljoprivrednom salonu koji se održava u Parizu, odgovarajući na pitanja o presudi Vrhovnog suda SAD-a od petka po kojoj su carine što ih je nametnuo predsjednik Trump prema zakonu o ekonomskoj izvanrednoj situaciji nezakonite.
"Dobro je imati moć i protutežu moći u demokracijama", istaknuo je francuski predsjednik.
Dodao je da će Francuska razmotriti posljedice Trumpovih novih globalnih carina od 10 posto i prilagoditi se te da zemlja želi nastaviti s izvozom svojih proizvoda, uključujući poljoprivredne proizvode, luksuznu i modnu robu te dijelove za zrakoplovnu industriju.
Rekao je da treba razmišljati smireno i da je najpravednije pravilo "reciprocitet", a ne "podvrgavanje jednostranim odlukama".
