Macron poručuje da ništa neće spriječiti priznanje Palestine

Hina
02. ruj. 2025. 22:12
emanuel macron - AFP
Chalinee Thirasupa / POOL / AFP

Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio je u utorak Izrael da nikakva ofenziva ili pokušaj aneksije Pojasa Gaze neće spriječiti priznanje palestinske države.

"Ni ofenziva, ni aneksija"

"Nikakva ofenziva, pokušaj aneksije ili preseljenje stanovništva neće zaustaviti dinamiku koju smo pokrenuli s prijestolonasljednikom i kojoj su se već pridružili mnogobrojni partneri", rekao je, govoreći o razgovoru sa saudijskim prijestolonasljednikom Muhamedom bin Salmanom.

Američka odluka da ne odobri vize palestinskim dužnosnicima za Opću skupštinu UN-a "nije prihvatljiva", dodao je te pozvao SAD da tu odluku povuče.

"Pozivamo da se povuče tu mjeru i omogući palestinsku zastupljenost u skladu sa sporazumom o sjedištu" UN-a, rekao je.

Teme
emmanuel macron francuska gaza priznanje palestine

