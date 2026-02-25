Oglas

MOL otklonio optužbu o nepropisnoj trgovini dionicama: "Slijedimo načelo transparentnosti"

Hina
25. velj. 2026. 15:17
Direktori mađarske naftne i plinske grupe MOL prodali su dionice u skladu sa zakonom i transakcije su objavljene kako propisi nalažu, objavila je tvrtka, otklonivši optužbu o trgovanju na temelju povlaštenih informacija nakon oštećenja naftovoda Družba.

„MOL je... uvijek poštivao nadležne zakone, u svim aspektima. (Kompanija) slijedi načelo transparentnosti tržišta kapitala i na raspolaganju je mađarskoj središnjoj banci po svim pitanjima“, odgovorili su u MOL-u u utorak na upit Reutersa poslan e-poštom.

Mađarska središnja banka, regulator tržišta kapitala, otvorila je istragu kako bi utvrdila je li skupina prodavača dionica naftne i plinske grupe MOL u nekoliko transakcija od kraja siječnja možda trgovala na temelju povlaštenih informacija, izvijestili su u utorak mađarski mediji.

Vijest o istrazi objavio je portal 24.hu, primjećujući da se istraga nadovezala na prijavu Udruge za zaštitu interesa pojedinačnih ulagača Mađarske burze (TEBÉSZ) središnjoj banci o mogućoj povredi javnog interesa u trgovini MOL-ovim dionicama.

Kompanija je, prema udruzi, vjerojatno prekršila obvezu o transparentnosti budući da nije na stranici burze izvijestila o oštećenju naftovoda Družba 27. siječnja i o obustavi transporta nafte.

Sumnju u trgovanje povlaštenim informacijama izazvala je prodaja MOL-ovih dionica u danima nakon 27. siječnja kada je isporuka prekinuta, navode u TEBÉSZ-u u obrazloženju prijave središnjoj banci.

Poremećaj u opskrbi sirovinama važna je informacija, naglasio je za portal 24.hu predsjednik uprave TEBÉSZ-a Gábor Dióslaki, povukavši usporedbu s izvanrednom objavom MOL-a sredinom veljače o zahtjevu za otpuštanjem nafte iz strateških rezervi kako bi se osigurala opskrba gorivom.

Od kraja siječnja četiri rukovoditelja MOL-a prodala su paralelno dionice kompanije za ukupno oko milijardu i pol forinti, napominje 24.hu. Naftna tvrtka izvijestila je o tim transakcijama na web stranici burze u siječnju i veljači, u skladu s propisima o transparentnosti za rukovoditelje tvrtki koje kotiraju na burzi.

Mađarska središnja banka potvrdila je u utorak za Reuters da je otvorila istragu o potencijalno spornim transakcijama, ali nije navela tko je podnio prijavu, rekavši tek da ne može ulaziti u pojedinosti jer postupak još nije završen.

„Na temelju podnesene prijave u kojoj se navodi sumnja da se MOL-ovim dionicama možda trgovalo na temelju povlaštenih informacija središnja banka provjerava jesu li u određenim transakcijama na tržištu kapitala povezanim s izdavateljem možda prekršene odredbe o zabranjenom trgovanju povlaštenim informacijama", stoji u odgovoru banke Reutersu.

Informacije na stranici Budimpeštanske burze pokazuju da su četiri MOL-ova direktora u razdoblju od 27. siječnja do 6. veljače prodala dionice ukupne vrijednosti 1,57 milijardi forinti (4,14 milijuna eura).

Teme
MOL mađarska mađarska nafta mol naftovod družba

