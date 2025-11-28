MAPA / Ruske snage napreduju prema centru Siverska, ukrajinska vojska "nedovoljno opskrbljena"

Kako javlja Al Jazeera, ukrajinska vojska je slaba sa zalihama, a sve više problema ima i s mobilizacijom te dezerterstvom. Vojska je nedovoljno opskrbljena. Vlada nije uspjela održati motivaciju niti mobilizirati zemlju; štoviše, postigla je suprotan učinak. Muškarci se bore već četvrtu godinu rata, dok žene ne mogu čekati unedogled. Broj razvoda raste, iscrpljenost se produbljuje, a moral se urušava.