MAPA / Ruske snage napreduju prema centru Siverska, ukrajinska vojska "nedovoljno opskrbljena"

Dok Ukrajinu trese korupcijska kriza tijekom koje je odstupio Andrej Jermak, dugogodišnja desna ruka predsjednika Volodimira Zelenskog, i Donald Trump pokušava s Vladimirom Putinom dogovoriti prijedlog mirovnog sporazuma koji bi okončao rat, ruske snage napreduju na gotovo svim osovinama bojišnice u Ukrajini.
Oglas
U smjeru Siverska bilježi se napredovanje ruske vojske u području Platonovke, na obje obale rijeke Siverski Donjec.
U samom Siversku Oružane snage Rusije napreduju u središtu grada i u blizini željezničkog kolodvora. Ruske snage zauzele su i naselje Vasjukivka. Borbe se nastavljaju u blizini Bondarnog i Svjato-Pokrovskog.
Rusko napredovanje nastavlja se dok Donald Trump pokušava dogovoriti prijedlog mirovnog pregovora prihvatljivog za obje strane. Iako je Volodimir Zelenski nekoliko puta rekao da mu je nedopustivo odricanje teritorija, The Telegraph je danas tijekom dana izvjestio kako Trump namjerava prihvatiti rusku aneksiju Donbasa.
Južnije od Siverska, Pokrovsk je u gotovo potpuno zatvorenom ruskom obruču, a ruske snage napreduju i u smjeru Zaporožja, prema gradiću Huljopolu.
Kako javlja Al Jazeera, ukrajinska vojska je slaba sa zalihama, a sve više problema ima i s mobilizacijom te dezerterstvom. Vojska je nedovoljno opskrbljena. Vlada nije uspjela održati motivaciju niti mobilizirati zemlju; štoviše, postigla je suprotan učinak. Muškarci se bore već četvrtu godinu rata, dok žene ne mogu čekati unedogled. Broj razvoda raste, iscrpljenost se produbljuje, a moral se urušava.
Tužitelji su od 2022. otvorili više od 255.000 slučajeva zbog neovlaštenog izostanka i više od 56.000 slučajeva dezertiranja. Samo u prvih deset mjeseci 2025. zabilježeno je oko 162.500 slučajeva samovoljnog napuštanja postrojbe i 21.600 slučajeva dezertiranja. Drugi izvještaji sugeriraju da je više od 21.000 vojnika napustilo vojsku u listopadu, što je najviša mjesečna brojka do sada. Društvena nejednakost se produbljuje.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas