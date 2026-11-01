trgovinski rat
Kanadski premijer najavio napredak: Imao sam dobar razgovor s Trumpom o trgovini
Kanadski premijer Mark Carney rekao je u nedjelju da je imao dobar razgovor s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o budućnosti trgovine između dvije zemlje, koje se nalaze usred trgovinskog rata.
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Carney je napisao na X-u da je njihov razgovor nadogradnja "na nedavnim konstruktivnim raspravama o okvirima uzajamno korisnog trgovinskog sporazuma" koji bi stvorio poslove, poboljšao cjenovnu pristupačnost i u cijelosti poštovao kanadske jezike, kulturu i suverenitet."
"Naši timovi će sada raditi na tome da u nadolazećim tjednima postignu taj ishod", rekao je Carney.
Kanada i Sjedinjene Države su jedna drugoj nametnule milijarde dolara carina. Nametanje carina Kanadi ispostavilo se kao važno pitanje u nekim sjevernim graničnim saveznim državama poput Michigana i Mainea prije američkih međuizbora u utorak.
Prošli tjedan Trump je rekao da uskoro stiže trgovinski sporazum s Kanadom, no Kanada je prethodno izvijestila o ograničenom napretku u trgovinskim pregovorima, unatoč nastojanjima da se ublaže carine na čelik i automobile.
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