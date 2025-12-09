Masovni napad dronovima na Sumi

Ruski dronovi napali su sjeverni ukrajinski grad Sumi kasno u ponedjeljak, u drugom velikom napadu na grad u 24 sata, što je izazvalo nestanak struje, istaknuo je regionalni guverner.
"U roku od pola sata, Rusi su izveli više od 10 napada dronom na grad", napisao je guverner Oleh Hryhorov na Telegramu.
"U Sumiju nema struje. Dio kritične infrastrukture radi na rezervnim izvorima energije", naglasio je Hryhorov.
Naveo je da dužnosnici provjeravaju ima li žrtava i da će struja biti vraćena čim to bude sigurno.
Right now, Sumy is under a drone attack — 15 explosions in just half an hour.— UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) December 8, 2025
Most of the city is without power, the water supply is on backup, and hospitals are running on generators.
russia is a terrorist state. pic.twitter.com/YMFfkrdNy5
Sumi, grad s oko 250.000 stanovnika, prije izbijanja rata u veljači 2022., bio je česta meta ruskih napada.
Ranije u ponedjeljak, naglasio je Hryhorov, ruski dronovi pogodili su stambenu zgradu u gradu, ozlijedivši sedmero ljudi.
Ruski napadi na Ukrajinu mjesecima su usmjereni na tamošnje energetske ciljeve.
Nekoliko ruskih regija izdalo upozorenja o mogućim napadima dronovima
Nekoliko regija na jugu i zapadu Rusije izdalo je, rano u utorak, upozorenja o mogućim napadima dronovima, dok su četiri južne zračne luke obustavile rad zbog sigurnosnih problema.
Privremena ograničenja na zračnim lukama u Vladikavkazu, Groznom i Magasu utjecala su na dolazne i odlazne letove, priopćila je ruska agencija za zračni promet Rosaviatsia.
Još jedan južni grad, Mozdok, u kojem je vojni aerodrom, također je zatvorio svoj zračni prostor, objavio je guverner Sjeverne Osetije Sergej Menjailo na svom kanalu na platformi za razmjenu poruka Telegram.
Čelnici tri ruske regije - Voronježa, Sjeverne Osetije i Kabardino-Balkarije - naglasili su da se suočavaju s prijetnjama napada dronovima.
Stanovnici bi se trebali skloniti unutar objekata i kloniti se prozora, rekao je guverner Voronježa Aleksandar Gusev. Također se očekuje mogućnost sporijih telefonskih i internetskih veza, dodali su regionalni dužnosnici.
