Trump bijesan na poznatog komičara, prijeti tužbom zbog šale na račun Epsteinovog otoka

Donald Trump rekao je da će pokrenuti sudski postupak protiv komičara Trevora Noaha nakon što se komičar našalio na račun navodnog posjeta američkog predsjednika otoku osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina.
Oglas
„Pjesma godine, čestitke Billie Eilish, vau. To je Grammy koji svaki umjetnik želi, gotovo koliko Trump želi Grenland“, rekao je Noah. „Što ima smisla, mislim, jer Epsteinov otok više ne postoji, treba mu novi na kojem će se družiti s Billom Clintonom.“
Trevor Noah takes another jab at Donald Trump at the #Grammys : “Song of the Year — that is a Grammy that every artist wants as much as Trump wants Greenland, which makes sense because Epstein’s island is gone, he needs to hang out with Bill Clinton”— Lucas Sanders 👊🏽🔥🇺🇸 (@LucasSa56947288) February 2, 2026
pic.twitter.com/aKXClKgUN2
Trump je potom na svojoj društvenoj mreži Truth Social napao Noaha, nazvavši ga „jadnim, patetičnim, netalentiranim, tupavim voditeljem“ koji bi „trebao bolje provjeriti činjenice, i to brzo“.
„Noah je o meni rekao, NETOČNO, da su Donald Trump i Bill Clinton provodili vrijeme na Epsteinovu otoku. POGREŠNO!!!“ napisao je Trump. „Ne mogu govoriti u Billovo ime, ali ja nikada nisam bio na Epsteinovu otoku, niti igdje blizu, i sve do večerašnje lažne i klevetničke izjave nikada me nitko nije optužio da sam tamo bio, čak ni Lažni mediji.“
Predsjednik je dodao da će „poslati svoje odvjetnike da tuže“ Noaha „za puno novca … Pripremi se, Noah, zabavit ću se s tobom!“
President Trump threatens to sue "poor, pathetic, talentless" Trevor Noah after the South African comedian joked about Trump and Bill Clinton hanging out at Epstein's island while hosting the Grammys pic.twitter.com/jHQRIdGuk8— Larry Madowo (@LarryMadowo) February 2, 2026
Nije naveo planira li tužiti televizijsku mrežu CBS ili streaming servis Paramount+, koji su prenosili dodjelu nagrada. Grammyji će se 2027. preseliti na ABC.
Trump je zanijekao bilo kakvo nedjelo u vezi s Epsteinovim optužbama. Ne postoje dokazi da je Trump ikada posjetio Epsteinov otok ili sudjelovao u njegovoj mreži trgovine ljudima.
Predsjednik također tvrdi da su se on i Epstein, s kojim se družio tijekom 1990-ih i ranih 2000-ih, razišli prije mnogo godina.
Ni Clinton nije optužen za nedjela u vezi s Epsteinom te je pozvao da se objave svi državni dokumenti povezani s tim slučajem. Bivši predsjednik i njegova supruga, bivša državna tajnica i predsjednička kandidatkinja Hillary Clinton, oglušili su se na sudski poziv za svjedočenje pred kongresnim odborom koji je istraživao Epsteina.
Ministarstvo pravosuđa u petak je objavilo velik dio istražnih materijala vezanih uz Epsteina. Više od tri milijuna stranica, fotografija i videa pokazuje kako je Epstein, koji je preminuo 2019. godine, gradio široku mrežu odnosa sa svjetskim čelnicima, direktorima kompanija i državnim dužnosnicima.
Među njima su bivši Trumpov strateg Steve Bannon, bivši glavni tajnik Vijeća Europe Thorbjørn Jagland, tehnološki milijarder Elon Musk te slovački političar Miroslav Lajčák, koji je dao ostavku na državnu dužnost nakon otkrića da je razmjenjivao poruke s Epsteinom.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas