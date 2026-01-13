Oglas

njemački kancelar

Merz: Iranski režim je u svojim "posljednjim danima i tjednima"

author
Hina
|
13. sij. 2026. 11:47
German Chancellor Friedrich Merz speaks during reunification celebrations on the Day of German Unity 35th anniversary at the Congresshalle hall in Saarbruecken, Germany, October 3, 2025. Jean-Christophe Verhaegen/Pool via REUTERS
Jean-Christophe Verhaegen/Pool via REUTERS

Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je u utorak da vjeruje da je iransko vodstvo, koje se suočava s raširenim prosvjedima, u svojim "posljednjim danima i tjednima".

Oglas

"U bliskom kontaktu sa SAD-om"


Prosvjedi u Iranu isprva su bili usmjereni na teške ekonomske prilike u državi, a prerasli su u pozive na pad klerikalnog režima u Islamskoj Republici.

"Vjerujem da sada svjedočimo posljednjim danima i tjednima ovog režima", rekao je Merz tijekom putovanja u Indiju, dovodeći u pitanje legitimnost iranskog vodstva.

"Kada režim vlast može održavati samo nasiljem, onda je ono zapravo na svom kraju. Stanovništvo se sada diže protiv ovog režima."

Merz je rekao da je Njemačka u bliskom kontaktu sa Sjedinjenim Državama i drugim europskim vladama vezano uz situaciju u Iranu te pozvao Teheran da prekine smrtonosni obračun s prosvjednicima.

Trump ponovno zaprijetio carinama

Nije komentirao njemačke trgovinske veze s Iranom.

Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će svakoj zemlji koja posluje s Iranom biti nametnuta carinska stopa od 25% na trgovinu sa Sjedinjenim Državama.

Njemačka održava određene trgovinske odnose s Iranom unatoč značajnim ograničenjima, što Berlin čini najvažnijim trgovinskim partnerom Teherana u Europskoj uniji.

Njemački izvoz u Iran pao je za 25% na nešto manje od 871 milijuna eura u prvih 11 mjeseci 2025., što predstavlja manje od 0,1% ukupnog njemačkog izvoza, prema podacima saveznog statističkog ureda koje je Reuters dobio na uvid u utorak.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
friedrich merz merz o iranu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ