Merz: Trumpu smo prenijeli ovih pet ciljeva

N1 Info
13. kol. 2025. 17:07
Guido Bergmann/BPA/Handout via REUTERS

Merz je na početku konferencije za novinare rekao je da je “vrlo sretan” što mu se predsjednik Volodimir Zelenski pridružio kako bi zajedno održali videopoziv s europskim čelnicima i Donaldom Trumpom.

Simbolika 13. kolovoza

Istaknuo je kako je simbolično što se razgovor održao baš 13. kolovoza, na dan kada je 1961. godine započela izgradnja Berlinskog zida.

“Sada, 64 godine kasnije, znamo da je to bio simbol europske i njemačke podjele – i uspjeli smo prevladati tu podjelu,” rekao je Merz, dodavši da je ruski rat u Ukrajini “ponovno otvorio rane europske podjele”.

Merz je podsjetio da će Trump u petak na Aljasci razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, gdje bi “mogle biti donesene važne odluke”, prenosi Sky News.

“Mi Europljani činimo sve što možemo da postavimo smjer tog sastanka na pravi način,” poručio je, izražavajući nadu u Trumpov uspjeh.

Detaljnija rasprava na skupu Koaliciji voljnih

Govoreći o sastanku europskih čelnika i Trumpa koji je netom završio, Merz je kazao da su detaljno razmotrili niz pitanja i da će raspravu nastaviti na skupu Koalicije voljnih koji uskoro počinje.

Poruka Trumpu bila je da se moraju “zajamčiti sigurnosni interesi Ukrajine i Europe” te da su “dogovoreni” ciljevi razgovora s Putinom.

Pet ciljeva

Prema njegovim riječima, Trumpu je jasno preneseno:

- Ukrajina mora sudjelovati u svim budućim sastancima,

- prekid vatre mora prethoditi početku pregovora,

- ruski okupirani teritoriji nisu tema pregovora,

- ukrajinske snage moraju biti slobodne braniti svoju zemlju,

- širi pregovori moraju biti dio “transatlantske strategije”.

