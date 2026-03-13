Drugi stup: Što radnici i umirovljenici mogu, a što ne mogu kontrolirati?

U slučaju da se osoba unutar mjesec dana od početka rada na prvom poslu ne opredijeli za određeni mirovinski fond, on će joj biti dodijeljen automatizmom. Središnji registar osiguranika (Regos) odabrat će članstvo u društvu i u većini slučajeva pripadnost kategoriji A. Kategoriju B će birati za one koji su se prvi put zaposlili u periodu od 10 godina ili manje do ostvarivanja prava na starosnu mirovinu.