Minimalne mirovine isplaćuju se i danas: Veće su 60 posto od najnižih, evo tko ih dobiva

Minimalna mirovina uskoro bi opet trebala biti uvedena u Hrvatskoj. HSU je ovih dana najavio da Vlada uvodi minimalnu mirovinu, za koju će iznos odrediti ove godine. No, minimalne mirovine već su postojale u Hrvatskoj te se i dalje isplaćuju.
Prosječna minimalna mirovina je 665 eura
Hrvatska umirovljenicima dan danas isplaćuje 7.370 minimalnih mirovina, prema ovogodišnjim podacima Zavoda za mirovinsko osiguranje. U prosjeku one iznose 665 eura, a za prosječne čak 34 godine radnog staža. Minimalne mirovine određene su prema zakonu koji se primjenjivao do kraja 1998. godine, piše Mirovina.hr.
Većina ovih mirovina su starosne, njih oko 6.700. Starosne minimalne mirovine iznose 676 eura, a za prosječnih 35 i pol godina staža. Tu je i 330 invalidskih minimalnih mirovina koje nisu puno manje od starosnih, 607 eura, ali za upola manje staža, svega 16 godina. Minimalnu obiteljsku mirovinu primaju 344 umirovljenika u prosječnom iznosu od 500 eura, a za 26 godina staža.
Zamijenile ih 60 posto niže najniže mirovine
Minimalna mirovina nije isto što i najniža mirovina, koja se u mirovinskom sustavu kao institut pojavila od siječnja 1999. godine upravo kao nasljednik minimalne mirovine. Međutim, najniža mirovina određuje se na posve drugačiji način i u konačnici je manje povoljna od minimalne mirovine. Kako je korisnika najniže mirovine sve više, i sama je Vlada svjesna da se s njom ne mogu podmiriti osnovni troškovi života, unatoč tome što je već treći put lani povećana za tri posto.
Najnižu mirovinu prima više od 300.000 umirovljenika, dakle oko trećine ukupne umirovljeničke populacije u Hrvatskoj. Najniža mirovina prosječno iznosi 407 eura. Vidimo dakle da su najniže mirovine oko 60 posto niže od nekadašnjih minimalnih mirovina. Najniža mirovina računa se tako da se godine staža pomnože s aktualnom vrijednošću najniže mirovine koja se mijenja nakon svakog usklađivanja mirovina, a od 1. siječnja 2026. iznosi 15,73 eura. Za, primjerice, 30 godina staža riječ je o mirovini od 471 euro.
Novi model minimalne mirovine predložio SUH
Minimalna mirovina kakva je postojala prije 1999. godine određivala se u vrijednosti 60 posto plaće, a koje su tada bile drastično manje nego danas. Ideja da se vrate minimalne mirovine nije nova, a prije nekoliko godina predložio ih je iznova i Sindikat umirovljenika Hrvatske. Tada je SUH predložio uvođenje minimalne mirovine koja bi za 15 godina staža iznosila 40 posto minimalne plaće, a za svaku sljedeću godinu staža bi se na to dodavala jedna aktualna vrijednost mirovine, odnosno dvije za više od 40 godina staža. Sam HSU je pak 2024. predložio da minimalna mirovina ne bude ispod 491 eura, kada su se s tom idejom kandidirali za Europski parlament.
Otkako je HSU najavio povratak minimalne mirovine, koja bi trebala biti povoljnija od najniže mirovine, ne prestaju reakcije javnosti. Blok umirovljenici zajedno najavu o minimalnoj mirovini naziva 'bacanjem pijeska u oči' umirovljenicima. SDP pak načelno podržava svako povećanje mirovina.
