Minimalne mirovine isplaćuju se i danas: Veće su 60 posto od najnižih, evo tko ih dobiva

Minimalna mirovina kakva je postojala prije 1999. godine određivala se u vrijednosti 60 posto plaće, a koje su tada bile drastično manje nego danas. Ideja da se vrate minimalne mirovine nije nova, a prije nekoliko godina predložio ih je iznova i Sindikat umirovljenika Hrvatske. Tada je SUH predložio uvođenje minimalne mirovine koja bi za 15 godina staža iznosila 40 posto minimalne plaće, a za svaku sljedeću godinu staža bi se na to dodavala jedna aktualna vrijednost mirovine, odnosno dvije za više od 40 godina staža. Sam HSU je pak 2024. predložio da minimalna mirovina ne bude ispod 491 eura, kada su se s tom idejom kandidirali za Europski parlament.