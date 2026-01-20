Milardović: Tko u sustavu gdje je Amerika vuk Europi može jamčiti sigurnost?

"I sada živimo u valu deglobalizacije, sa izmaknutim pravilima igre, a ljudi imaju potrebu organizirati svoj svijet, regulirati ga radi lakšeg djelovanja. Mi smo sada suočeni s akterima koji ne poštuju međunarodno pravo. Ovdje se spominje Grenland, a u zadnje vrijeme često pokušavam interpretirati engleskog filozofa Thomasa Hobbesa - ako ljudi ili akteri u djelovanju imaju pretenziju ili se fokusiraju na jedan te isti predmet, jedan kaže 'to je moje', a drugi kaže 'to je moje', ako nema razgovora, ako nema razgovora, nema dijaloga da se ljudi usuglase što je čije, onda ta situacija generira konflikt."