POLITIČKA ANALIZA
Milardović: Tko u sustavu gdje je Amerika vuk Europi može jamčiti sigurnost?
Anđelko Milardović, politolog i znanstvenik u Novom danu je s našim Tihomirom Ladišićem komentirao napetosti između SAD-a i Europske unije, izazvane Trumpovim prijetnjama o prisvajanju Grenlanda.
Komentiravši zaoštravanje odnosa između SAD-a i Europe, nakon posljednje najave američkog predsjednika Donalda Trumpa da će podignuti carine osam europskih zemalja zbog Grenlanda, politolog Anđelko Milardović je komentirao:
"Europa i svijet koji poznajemo jednostavno su pri kraju. Tu situaciju možemo interpretirati kao sjećanje na jedan model života koji je etabliran nakon 2. svjetskog rata. Svi smo mislili da će tako vječno biti. Međutim, ako steknemo uvid u svjetsku povijest, ona je ciklična. Tako živimo sada u ciklusu deglobalizacije, premda se u 20. stoljeću mislilo nakon 1989. da smo ušli u jedan dugi dugi val globalizacije."
"I sada živimo u valu deglobalizacije, sa izmaknutim pravilima igre, a ljudi imaju potrebu organizirati svoj svijet, regulirati ga radi lakšeg djelovanja. Mi smo sada suočeni s akterima koji ne poštuju međunarodno pravo. Ovdje se spominje Grenland, a u zadnje vrijeme često pokušavam interpretirati engleskog filozofa Thomasa Hobbesa - ako ljudi ili akteri u djelovanju imaju pretenziju ili se fokusiraju na jedan te isti predmet, jedan kaže 'to je moje', a drugi kaže 'to je moje', ako nema razgovora, ako nema razgovora, nema dijaloga da se ljudi usuglase što je čije, onda ta situacija generira konflikt."
U odnosu na situaciju gdje jedna strana odbija komunikaciju, tumači Milardović, "teško je konstruirati jednu izlaznu strategiju, za nju su potrebna dva aktera. Što je komunikacija nego interakcija? Ako, primjerice, Europa hoće, a SAD neće, Trump pada na razini individualne psihologije u jednu infantilnu poziciju."
Ja hoću imati Grenland, ako neću imati Grenland bacit ću se na pod i ponašati se poput malog djeteta - tako tumači Trumpovo ponašanje Milardović, pa nastavlja: "A osim toga, čudno je, da se dijelovi država mogu kupovati, prodavati. Bilo je toga u povijesti, ali ipak je malo čudno - nije država kompanija. Njegov način vođenja države se bazira na korporacijskom vođenju."
O Trumpovom pismu upućenom norveškom premijeru
Dok je norveški odgovor primjeren, kaže Milardović, "nije normalno ponašanje Donalda Trumpa. To je ponašanje koje je na tragu psihopatologije. Korijen te psihopatologije je u patološkom narcizmu i patološkoj volji za moć. Dakle, on nešto mora imati. On ne razmišlja empatijski."
Model koji koristi Trump se ne odvija u skladu s međunarodnim pravom, a onda, po Trumpovom modelu, Milardović upozorava, svaki neki drugi akter, političar, može reći da bi htio nešto: "Tko je onda u tom stanju siguran? Tko u raspadnutom sustavu sigurnosti i u ovom vučjim odnosima gdje je Amerika vuk Europi, tko može jamčiti sigurnost?"
"Interesantno je da se kao akter u konfliktu pojavljuje SAD, očito je da mu ovakva Europska unija ne odgovara. U odnosu na relacije s Putinom, ispada kao da je neki prešutni savez Amerike i Rusije u funkciji destabilizacije Europe i raspada NATO-a. A ovi u Moskvi lijepo trljaju ruke i čekaju rasplet događaja. "
Ipak, zaključuje Milardović: "Mislim da je ovo jedinstvena prilika za Europu da konačno odraste i kaže da može funkcionirati kao odrasli politički, ekonomski, sigurnosni entitet. Mislim da u cijeloj ovoj lošoj situaciji treba ojačati svijest o toj potpuno novoj poziciji i treba se otkloniti od jedne infantilne pozicije i pupčane vezanosti za SAD." Ovo je prilika za samo-odrastanje, ali da se istovremeno ne prekinu odnosi sa SAD-om, to je umijeće mogućega, kaže Milardović.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare