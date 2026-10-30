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Mogu li Demokrati pobijediti Trumpove Republikance zaokretom ulijevo?
Jačanje Demokratske stranke uoči međuizbora u Sjedinjenim Američkim Državama, koje će N1 televizija pratiti u specijalnom, cjelonoćnom programu, ponovno je otvorilo raspravu o njezinu političkom smjeru. Dio Demokrata smatra da bi stranka trebala odlučnije skrenuti ulijevo, slijedeći primjer njujorškog gradonačelnika Zohrana Mamdanija. Drugi, međutim, upozoravaju da bi takav zaokret mogao udaljiti umjerene birače.
Nakon što je Donald Trump prije dvije godine osvojio drugi predsjednički mandat, među Demokratima su zavladali šok i obeshrabrenost. Tijekom prve godine njegova povratka u Bijelu kuću oporba se teško organizirala i nije uspijevala nametnuti vlastite političke teme, piše Deutsche Welle.
Prekretnica je, prema mišljenju dijela stranačkih članova, nastupila prije godinu dana, kada je 34-godišnji Zohran Mamdani, član organizacije Demokratski socijalisti Amerike, pobijedio na izborima za gradonačelnika New Yorka. Postao je prvi musliman na toj dužnosti, a kampanju je obilježio energičnim nastupima, izravnim kritikama Trumpa, ali i vlastitog stranačkog vodstva.
Mamdani je poručivao da birači od političara očekuju jasnu viziju i hrabrost, a ne opravdanja zašto se promjene ne mogu provesti. Veliku pozornost privukao je i način na koji je vodio kampanju. Uspješno je koristio društvene mreže, dok su njegovi volonteri obilazili birače od vrata do vrata.
Troškovi života kao ključna politička tema
Jedan od najvažnijih razloga Mamdanijeva uspjeha, smatra demokratski političar Blake Ashby iz Missourija, jest to što je prepoznao problem koji najviše zaokuplja birače – sve teži život zbog rasta troškova.
Riječ je o temi koju Amerikanci često opisuju pojmom "affordability", odnosno mogućnosti da si građani priušte osnovne životne potrebe. Stanovanje, hrana i obrazovanje postaju sve veće financijsko opterećenje za brojne obitelji.
Ashby smatra da je demokratsko vodstvo zanemarilo upravo ona pitanja koja su nekada bila temelj stranačke politike: kvalitetna radna mjesta, dostupno obrazovanje i pristupačne stanove. U međuvremenu su u prvi plan došle druge teme.
Mamdani je, prema njegovu mišljenju, shvatio da ljudima koji jedva plaćaju stanarinu ili nemaju dovoljno novca za hranu rasprave o prijetnjama demokraciji mogu djelovati udaljeno od njihovih stvarnih problema.
Sanders i Ocasio-Cortez žele odlučniji zaokret ulijevo
Mamdani je tijekom kampanje dobio podršku senatora Bernieja Sandersa i kongresmenke Alexandrije Ocasio-Cortez, dvoje istaknutih predstavnika lijevog krila Demokratske stranke.
Njih troje smatraju da bi Demokrati mogli ostvariti bolje rezultate ako se jasnije zauzmu za lijeve političke i gospodarske politike. Među prijedlozima su ograničavanje stanarina i veće oporezivanje najbogatijih.
Takav pristup, međutim, nailazi na otpor centrističkog dijela stranke. Među njegovim predstavnicima je Rahm Emanuel, bivši šef osoblja predsjednika Baracka Obame i nekadašnji gradonačelnik Chicaga, koji se također spominje kao mogući kandidat za predsjedničke izbore 2028. godine.
Emanuel smatra da su prijedlozi Demokratskih socijalista previše radikalni i politički neprovedivi.
Posebno kritizira ideje o ograničavanju stanarina, povećanju poreza za bogate i velikom smanjenju broja policijskih službenika.
Može li lijevo krilo pridobiti i umjerene birače?
Politolog Lane Kenworthy također upozorava da se ne bi trebalo precjenjivati izborni potencijal lijevog krila Demokratske stranke. Mamdani, Sanders i Ocasio-Cortez, smatra, mogu mobilizirati birače koji već naginju ljevici, no to ne znači da mogu osvojiti potporu šireg biračkog tijela.
Ističe da kandidati s lijevog krila dosad nisu uspjeli pobijediti na izborima u saveznim državama u kojima se vodi tijesna borba između Demokrata i Republikanaca. Uspjehe uglavnom ostvaruju u izrazito liberalnim izbornim jedinicama, često pobjeđujući kandidate iz vlastite stranke koji zastupaju umjerenije stavove.
Posebna pozornost zato je usmjerena na utrku za Senat u Michiganu. Ondje bi Abdul El-Sayed, kandidat lijevog krila Demokrata, mogao pokazati može li takva politika pridobiti birače i u saveznoj državi u kojoj su izborni rezultati tradicionalno neizvjesni. Ipak, njegova prednost u anketama posljednjih se dana smanjila.
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