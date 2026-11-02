Mogući kandidat za predsjednika Amerike doživio moždani udar

Murphy je član Senata od 2013. godine, a prethodno je u Zastupničkom domu predstavljao peti kongresni okrug savezne države Connecticut. Demokrat iz Connecticuta profilirao se kao jedan od vodećih progresivnih glasova u Kongresu, zalažući se za pitanja poput dostupne zdravstvene skrbi i strože kontrole oružja. Njegovo se ime spominjalo i među mogućim kandidatima na demokratskim predizborima za predsjedničke izbore 2028. godine.