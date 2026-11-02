Chris Murphy
Mogući kandidat za predsjednika Amerike doživio moždani udar
Demokratski senator Chris Murphy hospitaliziran je nakon što je doživio moždani udar
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Murphy (53) je u subotu poslijepodne osjetio "utrnulost ruke" te je prevezen u lokalnu bolnicu, gdje su liječnici utvrdili da je pretrpio moždani udar, navodi se u priopćenju njegova ureda, prenosi CNN.
Trenutačno se nalazi u bolnici Johns Hopkins, a "liječnici su ohrabreni njegovim napretkom, budan je i pri svijesti te smo optimistični da će se potpuno oporaviti", napisala je njegova predstojnica ureda Allison Herwitt.
Murphy je član Senata od 2013. godine, a prethodno je u Zastupničkom domu predstavljao peti kongresni okrug savezne države Connecticut. Demokrat iz Connecticuta profilirao se kao jedan od vodećih progresivnih glasova u Kongresu, zalažući se za pitanja poput dostupne zdravstvene skrbi i strože kontrole oružja. Njegovo se ime spominjalo i među mogućim kandidatima na demokratskim predizborima za predsjedničke izbore 2028. godine.
Moždani udar nastaje kada se prekine dotok krvi u mozak ili kada dođe do krvarenja iz krvne žile u mozgu. Pravodobno liječenje može smanjiti rizik od oštećenja mozga i drugih komplikacija.
Moždani udar jedan je od vodećih uzroka smrti u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema američkim Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), među glavnim čimbenicima rizika su visoki krvni tlak, povišeni kolesterol, pušenje, pretilost i dijabetes.
Demokratski senator iz Pennsylvanije John Fetterman, koji je i sam pretrpio moždani udar tijekom predizborne kampanje 2022. godine, izrazio je nadu da će se Murphy "potpuno i brzo oporaviti".
"Kao netko tko je preživio gotovo smrtonosan moždani udar, jako dobro razumijem koliko to utječe na život", napisao je Fetterman u nedjelju u objavi na društvenoj mreži X.
Američki predsjednik Donald Trump, kojeg Murphy često kritizira, rekao je novinarima da ga je vijest "iznenadila" te da bi mogao kontaktirati senatora "u odgovarajućem trenutku".
"U odgovarajućem trenutku bih to učinio. Svakako nije ugodno čuti takvo što", rekao je Trump u nedjelju po dolasku u Iowu.
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