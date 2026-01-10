Tisuće inženjera stižu u najdublji kanjon na svijetu: Super-brana vrijedna 167 milijardi dolara

Projekt Medog odobren je 2025. godine i pokrenuo je hitnu mobilizaciju tisuća inženjera i radnika u samo srce Himalaje, u najdublji kanjon na svijetu. Cilj je preusmjeriti rijeku Yarlung Tsangpo kroz goleme tunele i pretvoriti Veliki zavoj, gdje se rijeka na kratkoj udaljenosti obrušava tisućama metara, u svojevrsnu prirodnu bateriju iskorištenu inženjerskim zahvatima.