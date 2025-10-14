Oglas

BMW

Motor s potpisom pape Lava XIV. ide na dražbu u Münchenu

Hina
14. lis. 2025. 09:08
Pope Leo XIV greets the faithful from his popemobile at the end of the Jubilee mass of Marian Spirituality at St. Peter's square in the Vatican on October 12, 2025.
Alberto PIZZOLI / AFP

Motocikl s potpisom pape Lava XIV. bit će ponuđen u u subotu na dražbi u Münchenu, objavila je aukcijska kuća RM Sotheby's.

Papa Lav XIV. u rujnu je u Vatikanu potpisao bijeli BMW motocikl, a fotografije objavljene na internetskoj stranici aukcijske kuće Svetog Oca prikazuju kako sjedi na njemu i u rukama drži motorističku kacigu.

Vozilo je u Rim dovezla skupina koja djeluje pod nazivom "Isusovi motociklisti". 

Njezini su se članovi tri dana vozili od njemačkoga grada Schaafheima do rimskoga Trga svetog Petra, a model je navodno nadahnut Papamobilom.

Iz aukcijske kuće RM Sotheby's kažu kako očekuju da će motocikl na subotnjoj dražbi postići cijenu između 40.000 i 60.000 eura.

Prihod je namijenjen Papinskim misijama u Austriji koje će ga donirati djeci na Madagaskaru.

Teme
Aukcija BMW motocikl Papa Papa Lav XIV. Papamobil

