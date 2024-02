Na popularnom švicarskom skijalištu osvanuo natpis: “Više ne iznajmljujemo židovskoj braći”

Podijeli :

Fabrice COFFRINI / AFP/Ilustracija

Švicarska policija otvorila je istragu o odluci trgovine za najam skija da više neće iznajmljivati skije i saonice Židovima, prenosi u utorak BBC.

Trgovina u poznatom skijalištu Davosu u međuvremenu je ukinula tu odluku.

Uklonila je natpise, prevedene na hebrejski, koji su klijente upozoravali na tu zabranu.

Mnogi tvrde da je taj slučaj očito kršenje švicarskih zakona koji zabranjuju diskriminaciju i poticanje na rasnu ili vjersku mržnju.

Pokrenut pravni postupak

Švicarska federacija židovskih općina pokrenula je pravni postupak, osudivši natpise kao očito diskriminirajuće.

Na natpisima je pisalo da zbog incidenata, uključujući krađe, “više ne iznajmljuju sportsku opremu židovskoj braći”.

Trgovina, dio planinskog restorana Pischa, objasnila je da se opremu često nije vraćalo i da njihovi zaposlenici više nisu željeli tražiti napuštene saonice po planini.

Ali samo 24 sata nakon što su natpisi istaknuti, uklonjeni su nakon žestokih prosvjeda.

“Svi oblici antisemitizma moraju se osuditi”

Gradonačelnik Davosa Philipp Wilhelm rekao je za švicarske medije: “Svi oblici antisemitizma, rasizma i diskriminacije moraju se osuditi. Tome nema mjestu u Davosu.”

Voditelj trgovine se ispričao, složivši se da je natpis bio “loše sročen”. Dodao je da su židovski klijenti dobrodošli.

Švicarske skupine koje se bore protiv diskriminacije istaknule su da bi bilo bolje da su od klijenata uzimali osobne iskaznice ili kreditne kartice kako bi spriječili krađe i štetu.

Skijalište Davos popularno je među ortodoksnim Židovima koji ga sve više posjećuju, a neki prave i probleme domaćinima, ističe BBC.

No to u švicarskim skijalištima nije rijetkost jer mnogi gosti vole bučne cjelonoćne zabave, a do sada nisu bili meta sličnih zabrana.

