Nada za milijune onkoloških pacijenata: Personalizirano cjepivo značajno smanjuje rizik od povratka bolesti

No dok medicina bilježi možda i jedan od najuzbudljivijih trenutaka u povijesti onkologije, paradoksalno je da se istodobno bori s teškim posljedicama društvenog skepticizma. Zbog dezinformacija i pada povjerenja u rutinsko cijepljenje, Sjedinjene Države i svijet ponovno bilježe tragične smrtne slučajeve od gotovo iskorijenjenih bolesti poput ospica.