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mRNA

Nada za milijune onkoloških pacijenata: Personalizirano cjepivo značajno smanjuje rizik od povratka bolesti

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N1 BiH
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26. kol. 2026. 22:31
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Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da bi se broj novih slučajeva raka u svijetu mogao gotovo udvostručiti do 2050. godine.

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Ipak, za milijune pacijenata pojavio se tračak nade – i to u obliku tehnologije koja je posljednjih godina bila meta brojnih kontroverzi.

Klinička ispitivanja novog, potpuno personaliziranog mRNA cjepiva protiv melanoma pokazuju da ovaj tretman, u kombinaciji s imunoterapijom, dramatično smanjuje rizik od povratka bolesti. Znanstvenici vjeruju da bi ista metoda mogla biti ključna i za druge teške oblike tumora, poput raka gušterače.

No dok medicina bilježi možda i jedan od najuzbudljivijih trenutaka u povijesti onkologije, paradoksalno je da se istodobno bori s teškim posljedicama društvenog skepticizma. Zbog dezinformacija i pada povjerenja u rutinsko cijepljenje, Sjedinjene Države i svijet ponovno bilježe tragične smrtne slučajeve od gotovo iskorijenjenih bolesti poput ospica.

O ovom povijesnom medicinskom proboju, ali i opasnostima odbacivanja znanosti, za CNN su govorili dr. Hussein Tawbi, koji vodi treću fazu kliničkog ispitivanja u Teksasu, i dr. Zeke Emanuel, stručnjak za zdravstvenu politiku. Razgovor je vodila Bianna Golodryga.

Teme
društveni skepticizam melanom mrna cjepivo protiv raka onkologija personalizirana medicina

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