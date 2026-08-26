mRNA
Nada za milijune onkoloških pacijenata: Personalizirano cjepivo značajno smanjuje rizik od povratka bolesti
Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da bi se broj novih slučajeva raka u svijetu mogao gotovo udvostručiti do 2050. godine.
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Ipak, za milijune pacijenata pojavio se tračak nade – i to u obliku tehnologije koja je posljednjih godina bila meta brojnih kontroverzi.
Klinička ispitivanja novog, potpuno personaliziranog mRNA cjepiva protiv melanoma pokazuju da ovaj tretman, u kombinaciji s imunoterapijom, dramatično smanjuje rizik od povratka bolesti. Znanstvenici vjeruju da bi ista metoda mogla biti ključna i za druge teške oblike tumora, poput raka gušterače.
No dok medicina bilježi možda i jedan od najuzbudljivijih trenutaka u povijesti onkologije, paradoksalno je da se istodobno bori s teškim posljedicama društvenog skepticizma. Zbog dezinformacija i pada povjerenja u rutinsko cijepljenje, Sjedinjene Države i svijet ponovno bilježe tragične smrtne slučajeve od gotovo iskorijenjenih bolesti poput ospica.
O ovom povijesnom medicinskom proboju, ali i opasnostima odbacivanja znanosti, za CNN su govorili dr. Hussein Tawbi, koji vodi treću fazu kliničkog ispitivanja u Teksasu, i dr. Zeke Emanuel, stručnjak za zdravstvenu politiku. Razgovor je vodila Bianna Golodryga.
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