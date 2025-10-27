Najveće nalazište zlata na svijetu? Geolozi u čudu: "Pod nogama nam je bilo 83 milijarde USD"

Pod već postojećim rudnikom zlata u Kini otkriveno je veliko nalazište, potencijalno najveće na svijetu.
Oglas
Kako piše Popular Mechanics, kineski geolozi su ispod rudnika zlata Wangu u provinciji Hunan tijekom početnih istraživanja otkrili više od 40 zlatnih žila s oko 330 tona zlatne rude, koje se protežu do dubine od 2.000 metara.
Kasnije su, nakon što su izradili trodimenzionalne modele, utvrdili da je nalazište znatno veće te bi se ukupna količina rude mogla popeti na 1100 tona, dok bi se zlatne žile mogle pružati sve do dubine od 3000 metara.
Ako su modeli točni, cijelo nalazište vrijedilo bi oko 83 milijarde američkih dolara.
Dodatnu važnost otkriću daje činjenica da nova zaliha sadrži čak 138 grama zlata po toni rude – što je iznimno bogat sadržaj, rijedak u industriji vađenja zlata.
"Mnogi izbušeni uzorci stijena sadržavali su vidljivo zlato", rekao je za državne medije Chen Rulin, stručnjak za rudarska istraživanja iz Geološkog ureda provincije Hunan i u čudu dodao kako je nevjerojatno da se to zlato cijelo vrijeme nalazilo "nama pod nogama".
Koliko je 138 grama zlata u jednoj toni rude?
Ako pretpostavimo da je prosječna gustoća zlatne rude oko 2,7 grama po kubičnom centimetru, ovisno o vrsti stijene, jedna tona rude mogla bi stati u kocku sa stranicom dugom oko 72 centimetra.
Iz te količine može se dobiti oko 138 grama zlata - što bi u obliku zlatne kocke činilo stranice duge nešto manje od dva centimetra.
Ako se navedene brojke potvrde, novo nalazište postat će najveći rudnik zlata na svijetu, veći od rudnika South Deep u Južnoafričkoj Republici, koji prema dostupnim podacima sadrži oko 1025 tona zlata.
Kina, koja je već sada najveći svjetski proizvođač zlata i pokriva oko 10 posto svjetske proizvodnje, troši i znatne količine, čak tri puta više nego što godišnje iskopa, zbog čega je ujedno i najveći svjetski uvoznik zlata.
Kineski stručnjaci tvrde i da bi novo otkriveno nalazište, ako se brojke potvrde, moglo postati i najveće nalazište bilo kojeg plemenitog metala, ne samo zlata, poznato čovječanstvu.
Moguće je čak da će konačni podaci pokazati još veće količine.
Prema riječima Liu Yongjuna, zamjenika ravnatelja Geološkog ureda, tijekom bušenja na rubnim dijelovima područja pronađene su dodatne zalihe zlatne rude.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas