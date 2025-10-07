Najviše u povijesti SAD-a: Više od 2000 pripadnika Nacionalne garde u gradovima

Na više američkih sudova u tijeku su tužbe i procesi vezano uz Trumpove odluke. Tužitelji se pozivaju na Posse Comitatus Act iz 1878. godine, federalni zakon koji zabranjuje upotrebu vojske (uključujući Nacionalnu gardu u federalnom statusu) za provođenje domaćih zakona, osim ako Kongres ne to odobri ili ako postoji ustavna iznimka (npr. pobuna).