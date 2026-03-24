Nakon ruskih napada članica NATO-a podignula zrakoplove

Članica NATO-a, Poljska, rano u utorak podigla je nekoliko zrakoplova nakon što su u ruskim noćnim napadima na susjednu Ukrajinu poginule najmanje četiri osobe.
Poljska vojska priopćila je da su s njezinih baza poletjela dva borbena zrakoplova i jedan zrakoplov za rano upozoravanje, koji snažnim senzorima otkriva prijetnje na velikim udaljenostima, nakon što su detektirani ruski zračni udari dugog dometa na Ukrajinu, javlja Newsweek.
Poljska često podiže vojne zrakoplove kada Moskva pokrene napade projektilima i dronovima na Ukrajinu. NATO raspoređuje dodatne borbene zrakoplove u rotacijama radi zaštite poljskog zračnog prostora otkako je u rujnu oko 20 ruskih dronova ušlo u zemlju.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su u ruskim noćnim napadima na 11 ukrajinskih regija poginule četiri osobe, a deseci su ozlijeđeni.
Najmanje dvije osobe poginule su u središnjoj ukrajinskoj regiji Poltava, a jedna osoba u južnoj regiji Zaporižja, priopćili su lokalni dužnosnici u utorak. Regionalne vlasti u južnoj regiji Herson kasnije su objavile da je jedan muškarac poginuo nakon novog topničkog granatiranja koje je uništilo stambenu kuću.
"Najviša razina pripravnosti"
Operativno zapovjedništvo Poljske priopćilo je da je svoje kopnene sustave protuzračne obrane, koji pomažu u presretanju dolaznih napada, kao i radarske sustave, podiglo na „najvišu razinu pripravnosti“.
„Ove mjere su preventivne prirode i usmjerene su na osiguranje zračnog prostora i njegovu zaštitu, posebno u područjima uz ugrožene regije“, poručile su oružane snage u Varšavi.
Prema osnivačkom ugovoru NATO-a, njegove su članice kolektivno obvezne svaki napad na bilo koju članicu smatrati napadom na cijeli savez. Time se želi odvratiti potencijalne protivnike od napada na NATO, jer bi se suočili s odgovorom svih 32 članice.
Ruski dronovi i projektili koji ulaze u zračni prostor NATO-a zasad se ne smatraju napadom na Savez.
Rusija je lansirala gotovo 400 napadačkih dronova i ispalila 34 projektila, uključujući balističko oružje koje je teško presresti, rekao je Zelenski.
Ukrajinska protuzračna obrana presrela je 25 projektila, uključujući pet krstarećih projektila Iskander-K, te 365 dronova, priopćile su zračne snage u Kijevu.
Šest projektila i 27 dronova pogodilo je 22 lokacije diljem Ukrajine, dok su krhotine srušenih dronova pale na još 10 lokacija, navodi se u priopćenju zračnih snaga.
Vojska je priopćila da još utvrđuje štetu uzrokovanu trima ruskim projektilima.
Snimke iz Zaporižje prikazuju hitne službe kako gase požar u višekatnoj stambenoj zgradi. Ukrajinska državna služba za izvanredne situacije priopćila je da su u Poltavi oštećene stambene zgrade, hotel i industrijski objekti.
Rusko ministarstvo obrane u trenutku pisanja nije komentiralo napade, ali je priopćilo da je presrelo 55 ukrajinskih dronova iznad sedam ruskih regija, uključujući Moskvu, kao i iznad Crnog mora i Krima, koji je Rusija anektirala od Ukrajine 2014. godine.
