Nakon ruskih napada članica NATO-a podignula zrakoplove

Najmanje dvije osobe poginule su u središnjoj ukrajinskoj regiji Poltava, a jedna osoba u južnoj regiji Zaporižja, priopćili su lokalni dužnosnici u utorak. Regionalne vlasti u južnoj regiji Herson kasnije su objavile da je jedan muškarac poginuo nakon novog topničkog granatiranja koje je uništilo stambenu kuću.