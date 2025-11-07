nakon četiri desetljeća
Nancy Pelosi napušta Kongres: Kraj ere jedne od najmoćnijih žena američke politike
Nakon gotovo četiri desetljeća u američkom Kongresu, Nancy Pelosi, prva žena na čelu Zastupničkog doma, objavila je da odlazi iz politike. Donald Trump reagirao – nazvao ju “zlom ženom”.
Nancy Pelosi, dugogodišnja zastupnica Demokratske stranke i povijesna figura američke politike, objavila je da se povlači iz Kongresa početkom 2026. godine, nakon gotovo 40 godina službe.
“ „Vjera koju ste imali u mene i sloboda koju ste mi dali omogućile su mi da razbijem mramorni strop,” poručila je biračima iz San Francisca, podsjećajući da je upravo njihovom podrškom postala prva žena u povijesti SAD-a koja je zauzela mjesto predsjednice Zastupničkog doma Kongresa.
Pelosi je dodala da “s ponosom završava posljednju godinu službe kao predstavnica naroda San Francisca”, zahvalivši biračima na, kako je rekla, “vjeri i slobodi” koju su joj pružili.
Politički put obilježen povijesnim postignućima
Nancy Pelosi ušla je u Kongres 1987. godine i od tada postala sinonim za moć, pregovaračku vještinu i političku disciplinu. Bila je prva žena koja je postala predsjednica Zastupničkog doma – od 2007. do 2011. i ponovno od 2019. do 2023.
Tijekom karijere, Pelosi je vodila ključne političke bitke za američku ljevicu. Odigrala je presudnu ulogu u donošenju Obaminog Zakona o pristupačnoj zdravstvenoj skrbi (Affordable Care Act) 2010. godine, koji je milijunima Amerikanaca omogućio zdravstveno osiguranje, piše Al Jazeera.
For almost four decades, Nancy Pelosi has served the American people and worked to make our country better. No one was more skilled at bringing people together and getting legislation passed – and I will always be grateful for her support of the Affordable Care Act. She made us… pic.twitter.com/HZbWjm7GAt— Barack Obama (@BarackObama) November 6, 2025
Kao snažna zagovornica ženskih prava, Pelosi je podržala Lilly Ledbetter Fair Pay Act za jednakost plaća i branila pravo na pobačaj čak i nakon ukidanja presude Roe v. Wade tijekom Trumpovog mandata.
Pod njezinim vodstvom, Zastupnički dom donio je i Zakon o smanjenju inflacije (2022.), koji je uključivao najveći paket klimatskih politika u američkoj povijesti.
“U politici je uvijek mislila nekoliko koraka unaprijed. Bila je strateg, ali i simbol otpornosti,” komentiraju analitičari u Washingtonu.
There will be so many things to say about the legendary Nancy Pelosi's transformational tenure in Congress—but for now, let's start with "Thank you, Madam Speaker." pic.twitter.com/U629CB7u0l— Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 6, 2025
Od oštre kritičarke rata u Iraku do sukoba s Kinom
Na međunarodnoj sceni Pelosi je bila glasna protivnica rata u Iraku i otvorena kritičarka ruske agresije na Ukrajinu. Istodobno, njezin posjet Tajvanu 2022. godine izazvao je oštru reakciju Pekinga i doveo do kratkotrajnog porasta napetosti između SAD-a i Kine.
Premda je tradicionalno snažno podržavala Izrael, prošle je godine pozvala predsjednika Joea Bidena da privremeno obustavi isporuku oružja toj zemlji, pozivajući na humanitarnu pauzu u Gazi.
Složeni odnos s Donaldom Trumpom
Pelosi i bivši predsjednik Donald Trump godinama su bili na suprotnim stranama američke političke arene – njihovi sukobi obilježili su Washington.
Najpoznatiji incident dogodio se 2020. godine kada je Pelosi, neposredno nakon govora o stanju nacije, pred kamerama poderala Trumpov govor – što je izazvalo salve reakcija u zemlji i svijetu.
Thank you Nancy Pelosi for 39 Years of service to this nation.— Brian Krassenstein (@krassenstein) November 6, 2025
And My favorite part... pic.twitter.com/zwiXDw5JiM
Trump je, s druge strane, redovito napadao Pelosi nazivajući je “Crazy Nancy”, a nakon objave o njezinu povlačenju izjavio da je “učinila veliku uslugu zemlji time što odlazi”.
“Nancy Pelosi je zla žena. Bila je ogroman teret za državu,” rekao je Trump, podsjetivši još jednom na njihov duboki politički i osobni antagonizam.
Njihov sukob kulminirao je 2019. godine tijekom rasprava o izgradnji zida na granici s Meksikom i kasnije u postupku opoziva protiv Trumpa, koji je upravo Pelosi pokrenula. Nakon napada na Capitol 2021., Trumpove pristaše provalile su i u njezin ured, tražeći je osobno.
Kraj jedne političke ere
Nancy Pelosi odlazi iz politike kao jedna od najdugovječnijih i najutjecajnijih političarki u povijesti Sjedinjenih Američkih Država.
Njezina karijera ostaje primjer upornosti, discipline i političkog instinkta. U povijest će ući kao žena koja je razbila stakleni strop američke politike, a njezin glas – kako je sama rekla – “ostat će glas naroda San Francisca i svih koji vjeruju u jednakost i napredak”.
