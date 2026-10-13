U SRCU EUROPE
Napeta noć u europskom središtu: Ubijen policajac, ubrzo stigla dojava o novoj smrtonosnoj pucnjavi
Dvojica muškaraca, uključujući 41-godišnjeg policajca, ubijena su u odvojenim pucnjavama u Bruxellesu. Belgijsko tužiteljstvo potvrdilo je njihove smrti i pokrenulo istragu kako bi utvrdilo postoji li povezanost između dvaju incidenata.
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Jedna od pucnjava dogodila se u briselskoj općini Jette, gdje je policija pokušala zaustaviti automobil ukraden tijekom oružane pljačke u gradu Tubizeu. Prema pisanju belgijskog medija HLN, osumnjičenik je tijekom potjere zapucao na policajce i 41-godišnjeg policajca pogodio u glavu.
List La Capitale piše da su u ukradenom automobilu naknadno pronađena tri komada vatrenog oružja. Policija je, prema dostupnim informacijama, privela jednu osobu povezanu s napadom.
"Policijski posao je težak. To znamo, ali neki ljudi nisu uvijek svjesni rizika kojima se ti muškarci i žene svakodnevno izlažu kako bi zaštitili druge", poručio je briselski gradonačelnik Philippe Close, izrazivši sućut obitelji, prijateljima i kolegama ubijenog policajca.
Dok su policajci istraživali to ubojstvo, stigla je dojava o još jednoj pucnjavi sa smrtnim ishodom, ovoga puta iz četvrti Ixelles, u kojoj se nalazi i dio europskih institucija. U tom je incidentu ubijen muškarac čiji identitet još nije utvrđen.
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