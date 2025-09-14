Oglas

NAORUŽANJE ZA RAFALE

VIDEO / Francusko oružje stiglo u Poljsku, budi se NATO-ova Istočna straža

N1 Info
14. ruj. 2025. 07:50
airbus
JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Glavni stožer poljske vojske objavio je početak Operacije Eastern Sentry, koju je jučer najavio glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, te je objavio video koji prikazuje slijetanje francuskog transportnog zrakoplova A400M u Minsk Mazowiecki.

Istočna straža već aktivan, stigla francuska oružja

Glavni stožer poljske vojske objavio je početak Operacije Istočna straža, koju je u petak najavio glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, te je objavio video koji prikazuje slijetanje francuskog transportnog zrakoplova A400M u Minsk Mazowiecki.

Zrakoplov je isporučio naoružanje za borbene zrakoplove Rafale, koji se već nalaze u Poljskoj, javlja RAI.

„Ovo je konkretan odgovor koji pokazuje da se jedinstvo Saveza prevodi u učinkovitu obranu naših granica. Eastern Sentry nije samo nova inicijativa, to je jasan signal: granice NATO-a su nepovredive, a sigurnost naših građana ostaje prioritet“, objavilo je Operativno zapovjedništvo Oružanih snaga Poljske na Twitteru, zahvalivši državama koje su pridonijele.

Teme
NATO francuska oružja istočna straža istočni čuvar rafale

