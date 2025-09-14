VIDEO / Francusko oružje stiglo u Poljsku, budi se NATO-ova Istočna straža

Glavni stožer poljske vojske objavio je početak Operacije Eastern Sentry, koju je jučer najavio glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, te je objavio video koji prikazuje slijetanje francuskog transportnog zrakoplova A400M u Minsk Mazowiecki.
Istočna straža već aktivan, stigla francuska oružja
Glavni stožer poljske vojske objavio je početak Operacije Istočna straža, koju je u petak najavio glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, te je objavio video koji prikazuje slijetanje francuskog transportnog zrakoplova A400M u Minsk Mazowiecki.
⚡ Réactivité.— Chef d'état-major armée de l'Air et de l'Espace (@CEM_AAE) September 13, 2025
✈️ Puissance.
🤝 Solidarité.
Trois #Rafale déployés en Pologne avec le soutien de nos A400M Atlas, pour défendre l’espace aérien du flanc Est de l’Europe #EasternSentry.
L’@Armee_de_lair et de l’Espace : toujours au rendez-vous. pic.twitter.com/9vtohycQgO
Zrakoplov je isporučio naoružanje za borbene zrakoplove Rafale, koji se već nalaze u Poljskoj, javlja RAI.
„Ovo je konkretan odgovor koji pokazuje da se jedinstvo Saveza prevodi u učinkovitu obranu naših granica. Eastern Sentry nije samo nova inicijativa, to je jasan signal: granice NATO-a su nepovredive, a sigurnost naših građana ostaje prioritet“, objavilo je Operativno zapovjedništvo Oružanih snaga Poljske na Twitteru, zahvalivši državama koje su pridonijele.
