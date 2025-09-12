Oglas

Zaštita istočnog krila Saveza

Veliki odgovor Rusiji: NATO pokreće operaciju "Istočna straža"

Hina
12. ruj. 2025. 18:00
Omar Havana / REUTERS

NATO je u petak najavio da pokreće operaciju “Istočna straža” za zaštitu istočnog krila Saveza nakon ruskog upada u zračni prostor Poljske.

"NATO pokreće misiju 'Istočna straža' kako bi ojačao naš položaj na istočnom boku", izjavio je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte na zajedničkoj konferenciji za novinare s glavnim zapovjednikom NATO-a za Europu, američkim generalom Alexusom G. Grynkewichem.

"Istočna straža biti će fleksibilna i agilna misija koja će biti još više fokusirana na odvraćanje i obranu, točno kada i gdje je potrebno. Uključivat će dodatne poboljšane sposobnosti, integrirat će zračnu i kopnenu obranu i povećati razmjenu informacija među državama", rekao je general Grynkewich.

Rutte je dodao da će misija započeti u nadolazećim danima.

Teme
istočna straža mark rutte nato rusija

