Veliki odgovor Rusiji: NATO pokreće operaciju "Istočna straža"

NATO je u petak najavio da pokreće operaciju “Istočna straža” za zaštitu istočnog krila Saveza nakon ruskog upada u zračni prostor Poljske.
"NATO pokreće misiju 'Istočna straža' kako bi ojačao naš položaj na istočnom boku", izjavio je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte na zajedničkoj konferenciji za novinare s glavnim zapovjednikom NATO-a za Europu, američkim generalom Alexusom G. Grynkewichem.
"Istočna straža biti će fleksibilna i agilna misija koja će biti još više fokusirana na odvraćanje i obranu, točno kada i gdje je potrebno. Uključivat će dodatne poboljšane sposobnosti, integrirat će zračnu i kopnenu obranu i povećati razmjenu informacija među državama", rekao je general Grynkewich.
JUST IN:#NATO chief Rutte announces "Eastern Sentry" to protect the alliance's frontline after the latest Russian incursions of NATO airspace.— Teri Schultz (@terischultz) September 12, 2025
"Russia's recklessness in the air along our eastern flank is increasing," he said, alongside SACEUR. pic.twitter.com/lT0YfzrSBb
Rutte je dodao da će misija započeti u nadolazećim danima.
