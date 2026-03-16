NATO članica je sljedeća meta Rusije? "Ne možemo isključiti ulazak po ukrajinskom modelu"

N1 Info
16. ožu. 2026. 10:53
Ruski vojnici
OLGA MALTSEVA / AFP

Od početka ožujka pojavljuju se pozivi na društvenim mrežama, posebno na Telegramu i VKontakteu. Uz slogane poput "Rusi, nismo sami!“ i "Od Narve do Püssija proteže se ruska zemlja“ poziva se na borbu. Dijele se karte i zastave navodne "Narodne Republike“, a uz to se poziva na "zajedničko djelovanje".

Pojavila se propagandna kampanja protiv Estonije, članice NATO-a koja graniči s Rusijom. Kako piše Bild, već nekoliko tjedana ruski kanali na društvenim mrežama propagiraju ideju proglašenja "Narodne Republike Narva“. Naime, Narva je grad na istoku Estonije s oko 50.000 stanovnika. Estonski obavještajni krugovi iza kampanje vide moguću pripremu za ulazak u istočni dio zemlje, kao što je bilo s Ukrajinom 2014. godine.

Prema Marti Tuule, glasnogovornici estonske sigurnosne policije, riječ je o dezinformacijskoj kampanji koja ima za cilj stvoriti zabunu i razbiti društvenu koheziju. "Takve tehnike već su primijenjene u Estoniji i drugim zemljama. To je jednostavna i jeftina metoda za uznemiravanje i zastrašivanje društva. Ovo je provokacija, a sudjelovanje u tome može imati kaznene posljedice.“

Izvor iz estonskih obavještajnih krugova, koji je govorio za Bild, smatra kako nije slučajno što kampanja počinje sada, dok svijet gleda prema Iranu. "Još nije jasno čemu točno služi taj narativ. No, ne možemo isključiti da se time priprema ruski ulazak po ukrajinskom modelu iz 2014.“

