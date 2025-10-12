Slabosti NATO-a?
VIDEO / Incident na estonskoj granici, pojavili se maskirani Rusi: "Provokacija"
Ruski vojni pripadnici pojavili su se u blizini osjetljivog graničnog prijelaza u Estoniji, što je u petak potaknulo privremeno zatvaranje ceste i ponovno izazvalo zabrinutost među sigurnosnim stručnjacima da Moskva aktivno testira NATO savez kroz pažljivo osmišljeni oblik “hibridnog ratovanja”.
Incident se dogodio na lokaciji Saatse Boot — kilometar dugom dijelu estonske ceste koji nakratko prolazi kroz ruski teritorij.
Estonska policija i Granična straža (PPA) zaustavile su promet u petak poslijepodne nakon što su otkrile skupinu naoružanih muškaraca za koje je potvrđeno da “nisu pripadnici granične službe”.
Video snimke prikazuju maskirane osobe u uniformama kako stoje u formaciji preko ceste — potez koji je odmah izazvao sumnju da se radi o namjernoj provokaciji.
Estonske vlasti zatvorile su cestu radi sigurnosti civila i sprječavanja eskalacije. Meelis Saarepuu, šef odjela za graničnu stražu u južnoj prefekturi PPA, opisao je situaciju kao “prijetnju sigurnosti”.
Rusija je, na upit iz Tallinna, odbacila incident nazvavši ga “rutinskom operacijom”. Cesta će, prema najavama, ostati zatvorena barem do utorka dok se situacija pomno prati, piše Kyiv Post.
Strateški test NATO-ove odlučnosti
Neobična prisutnost ruskog osoblja uklapa se u širi obrazac nedavnih ruskih aktivnosti prema baltičkim saveznicama, uključujući ponovljena kršenja zračnog prostora i ometanje GPS signala.
Vojni analitičari te incidente smatraju dijelom dugoročne strategije destabilizacije usmjerene protiv NATO-a. Umirovljeni pukovnik američke vojske Richard Williams, bivši zamjenik ravnatelja NATO-ovog odjela za obrambene investicije, izjavio je za Kyiv Post u subotu navečer da se ne radi samo o “graničnoj provokaciji”.
Prema njegovim riječima, povećana vojna prisutnost dio je “višeslojne kampanje hibridnog ratovanja”.
“Povećana ruska aktivnost u blizini estonske granice može se promatrati kao nastavak testiranja NATO-ove spremnosti na njihove poteze,” rekao je pukovnik Williams.
Dodao je kako bi takve provokacije Kremlja, “posebno ako su praćene okupljanjem trupa nasuprot prijelazima ili prema Suwałki koridoru – strateškom prolazu koji vodi prema Kalinjingradskoj oblasti – mogle biti vrlo značajne.”
Williams je također povezao takvo vojno pokazivanje sile s drugim destabilizirajućim taktikama koje koristi Moskva, napominjući da se “često kombinira s poticanjem ilegalnih migracija kao dijelom kampanje potkopavanja stabilnosti”.
Pozivi na jačanje istočne granice
Sukob na granici ponovno je otvorio raspravu u Tallinnu o tome kako najbolje osigurati istočnu granicu.
Estonski ministar unutarnjih poslova Igor Taro izjavio je da, unatoč neuobičajenom pojavljivanju naoružanih skupina, razina prijetnje “ostaje mirna”.
Iako je ranije rekao da “nema razloga za potpuno zatvaranje granice”, naglasio je da je izgradnja zaobilaznice oko područja Saatse Boot prioritet kako bi se uklonio svakodnevni rizik za građane.
Dva zapadna sigurnosna dužnosnika za Kyiv Post su istaknula ključne mjere koje bi Estonija trebala provesti kako bi se učinkovito suprotstavila ruskom hibridnom pristupu.
Prvo, zbog prijetnji koje predstavljaju hibridno ratovanje i ilegalne migracije, potrebno je ulagati u napredne sustave obavještajnog nadzora, uključujući bespilotne letjelice i zemaljske senzore, kako bi se otkrile i spriječile nekonvencionalne infiltracije prije nego što dosegnu granicu.
Drugo, problem regionalnog ometanja GPS signala i upada dronova zahtijeva ulaganja u napredne antidronske sustave i sposobnosti elektroničkog ratovanja (EW).
“To je ključno za zaštitu estonskog zračnog prostora i suprotstavljanje ruskom ometanju komunikacijskih i navigacijskih sustava,” rekao je jedan od dužnosnika.
Na kraju, istaknuto je da najvažnija sigurnosna investicija ostaje dublja integracija s NATO-om kroz besprijekornu interoperabilnost i snažnu potporu savezničkim snagama, jer se “prava, očvrsnuta granica temelji na brzoj i zajedničkoj obrani koju jamči Savez.”
