Hoće li doći do poskupljenja goriva zbog eskalacije na Bliskom istoku?

Ekonomski analitičar Damir Novotny gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao što bi se moglo dogoditi s cijenama nafte ako napetosti na Bliskom istoku potraju
"U toj regiji se uvijek mora pratiti dugi rok. Tamo se nestabilnosti događaju već 50, 60 godina i ovo nije prva, ali vjerojatno ni zadnja nestabilnost između arapskih odnosno islamskih snaga.
Europa ne ovisi toliko o toj nafti niti o plinovodu. Ako dođe do smirenja situacije, što bi se moglo dogoditi pod pritiskom Kine, neće biti snažnijeg rasta cijena nafte", rekao je Novotny i dodao da tržište više nije toliko osjetljivo na političke nestabilnosti na Bliskom istoku.
"Kina je veliki kupac te nafte i kineska diplomacija već sada djeluje na strani smirivanja tenzija. Ono što mene zabrinjava je izraelski ulazak s kopnenim snagama u Libanon. Izrael se sada osjeća snažnim i ako se zaputi u avanturu ulaska u Iran to bi moglo biti pogubno", rekao je Novotny.
Hoće li gorivo poskupjeti?
Novotny je komentirao i neslužbene navode da bi moglo doći do poskupljenja dizela od 10 do 14 posto.
"Teško je to prognozirati. Kako sad stvari stoje njemački analitičari govore o centima. Još uvijek su formirane velike zalihe", kaže i odgovara na pitanje zašto je dizel uvijek prvi na listi eventualnih poskupljenja.
"Dizel se najviše koristi, ali cijene ne bi smjele tako dramatično rasti", rekao je.
"U turizmu može biti najvećih šteta"
Novotny je dodao i da ako se povećaju cijene naftnih derivata to bi moglo imati najviše posljedica na hrvatski turizam.
"Većina turista kod nas dolazi cestovnim prijevozom pa u turizmu može biti najvećih šteta ako dođe do povećanja cijena", kaže.
