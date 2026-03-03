Hoće li doći do poskupljenja goriva zbog eskalacije na Bliskom istoku?

"Kina je veliki kupac te nafte i kineska diplomacija već sada djeluje na strani smirivanja tenzija. Ono što mene zabrinjava je izraelski ulazak s kopnenim snagama u Libanon. Izrael se sada osjeća snažnim i ako se zaputi u avanturu ulaska u Iran to bi moglo biti pogubno", rekao je Novotny.