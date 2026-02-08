Kritika grčkog ministra obrane Europi: Pa i mi imamo više tenkova od UK-a, Francuske i Njemačke zajedno

Grčki ministar Nikos Dendias, komentirajući novo globalno preslagivanje, kritizirao je Europu jer je „razgradila svoju obranu“.
Grčki ministar obrane Nikos Dendias izjavio je da je Indija postala nezamjenjiv partner za Europu, istaknuvši rastući strateški i gospodarski značaj Indije za Europsku uniju, a posebno za Grčku. Govoreći na Forumu Indija–EU 2026, Dendias je rekao da su se percepcije o Indiji u Europi s vremenom značajno promijenile.
„Možda je u prošlosti Indija bila nešto što je bilo lijepo imati kao saveznika, ali ne i nužno. Danas je Indija nužna“, ocijenio je grčki ministar.
Aleksandar Veliki i Indija
Kazao je kako je za Grke Indija na neki način dio „grčke mitologije“.
„Aleksandar Veliki stigao je do granica Indije. Tamo su se njegove trupe pobunile i morao se vratiti u Makedoniju. Dakle, na neki način, odnos s Indijom predstavlja obećanje koje nikada nije ispunjeno. Trenutačni izazov vidim kao priliku da se to obećanje ostvari“, rekao je Dendias.
Govoreći na Forumu Indija–EU 2026, Dendias je rekao kako je rast stanovništva u Europi gotovo negativan, pa je jasno da su „potrebni mladi ljudi kako bismo popunili prazninu“. Smatra da bi indijski potkontinent, sa svojom trenutačnom demografskom strukturom, mogao biti jedan od najboljih izbora za legalne migracije.
Europska obrana
Grčki ministar, komentirajući novo globalno preslagivanje, kritizirao je Europu jer je „razgradila svoju obranu“.
„Mi, Grčka, zemlja smo srednje veličine, možda čak i mala. Pa ipak, broj tenkova koje imamo veći je od broja tenkova Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Njemačke, Luksemburga, Belgije i Nizozemske zajedno“, otkrio je.
Postojeći mehanizam SAFE u Europskoj uniji sadrži klauzulu prema kojoj sve u što se ulaže mora biti dovršeno i isporučeno do 2030. godine, rekao je Dendias, dodavši kako ne postoji način da se do 2030. godine uspostave nove proizvodne linije i da krajnji pogon bude u funkciji.
„Obrana nije samo pitanje proizvodnih linija, niti samo pitanje naoružanja, broja oružanih snaga ili broja borbenih zrakoplova. Postoji nešto mnogo značajnije, što će zahtijevati vrijeme, a to je kultura.
Mlađa generacija Europljana još uvijek ne shvaća potrebu služenja zemlji, služenja idealu, služenja obrani onoga što je Europska unija stvorila – prostora demokracije, ljudskih prava, vladavine prava i prava žena“, rekao je grčki ministar.
Na kraju govora izjavio je da „u potpunosti podržava“ uspostavu zajedničkih struktura – pa čak i tzv. Europske vojske.
