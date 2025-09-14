Rubio u Izraelu, IDF intenzivira napade: „Spreman sam razgovarati o aneksiji Zapadne obale“

Američki državni tajnik Marco Rubio, tijekom službenog posjeta Izraelu, izrazio je spremnost razgovarati o aneksiji Zapadne obale, izvještava Times of Israel.
Odnos prema Izraelcima "nepromijenjen"
Putovanje se odvija nakon što je predsjednik Donald Trump ukorio Izrael zbog neviđenog napada na čelnike Hamasa koji su se sastali u elitnoj četvrti Dohe u utorak.
To je bio prvi takav izraelski napad na američkog saveznika Katar i ponovno je opteretio diplomatske napore za postizanje primirja u ratom razorenoj Gazi.
Prije odlaska u regiju u subotu, Rubio je novinarima rekao da, premda Trump "nije sretan" zbog napada, on "neće promijeniti prirodu našeg odnosa s Izraelcima".
Trump je prigovorio izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu zbog napada, čija su meta bila čelnici Hamasa okupljeni kako bi raspravljali o novom prijedlogu o prekidu vatre koji su predložile Sjedinjene Države.
Netanyahu branio napad na Dohu
Netanyahu je branio operaciju, rekavši u subotu da bi ubijanje visokih dužnosnika Hamasa uklonilo "glavnu zapreku" okončanju rata.
Razgovor o prekidu vatre, koji je još uvijek nedostižan nakon mjeseci neuspjelih pregovora, dolazi u trenutku kada je Izrael intenzivirao napade u Pojasu Gaze.
U gradu Gazi oko milijun ljudi
Proteklih dana pojačao je napade u svrhu preuzimanje kontrole nad gradom Gazom, najvećim urbanim područjem na tom teritoriju, stanovnicima je naredio da se evakuiraju i dignuo u zrak brojne nebodere za koje je rekao da ih koristi Hamas.
Izrael izdaje naloge za rušenje po Zapadnoj obali
Gaza: Izraelska vojska (IDF) pogodila je u nedjelju neboder u Gazi za koji tvrdi da ga je Hamas koristio za nadzor i planiranje napada. Prije udara izdano je upozorenje stanovnicima na evakuaciju.
The Guardian reporter Matthew Cassel interviewed a Palestinian farmer from Tulkarm, cut off from his land by the Apartheid Wall, and a privileged Israeli Jew living in Bat Hefer, right on the other side of the wall. Observe the different attitudes and read the rest after you… pic.twitter.com/fovQ5Ar9uA— B.M. (@ireallyhateyou) June 25, 2025
Zapadna obala: U Tulkaremu je IDF izdao nalog za rušenje oko 20 hektara palestinskog poljoprivrednog zemljišta, navodno radi “sigurnosnih mjera” zaštite izraelskog naselja Bat Hefer. Palestinske vlasti tvrde da se radi o nastavku politike širenja naselja koja prijeti egzistenciji desetaka farmera, prenosi RAI.
Žrtve u Gazi: Prema palestinskoj agenciji Wafa, u nedjelju ujutro ubijeno je najmanje 11 Palestinaca u Gazi i Rafahu. Sedmero ljudi poginulo je u zračnom napadu na stambenu zgradu u južnom dijelu Gaze, dok su četvero ubijeni kada su izraelske snage otvorile vatru na civile koji su čekali humanitarnu pomoć u Rafahu. Više desetaka je ranjeno, a granatiranja se nastavljaju u Gazi i Khan Younisu.
