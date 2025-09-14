Rubio u Izraelu, IDF intenzivira napade: „Spreman sam razgovarati o aneksiji Zapadne obale“

Žrtve u Gazi: Prema palestinskoj agenciji Wafa, u nedjelju ujutro ubijeno je najmanje 11 Palestinaca u Gazi i Rafahu. Sedmero ljudi poginulo je u zračnom napadu na stambenu zgradu u južnom dijelu Gaze, dok su četvero ubijeni kada su izraelske snage otvorile vatru na civile koji su čekali humanitarnu pomoć u Rafahu. Više desetaka je ranjeno, a granatiranja se nastavljaju u Gazi i Khan Younisu.