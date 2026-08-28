Nevjerojatan propust: Savjete ženama u menopauzi izvukli iz istraživanja na muškarcima

Vodič o menopauzi s neočekivanim protagonistima – muškarcima. Španjolska agencija za sigurnost hrane i prehranu (AESAN) preispitat će svoje izvješće o prehrani i zdravim navikama tijekom menopauze nakon što je nekoliko znanstvenica dovelo u pitanje činjenicu da se neke preporuke o nutrijentima i prehrambenim potrebama žena u toj životnoj fazi temelje na istraživanjima provedenima isključivo na muškarcima, prenosi Euronews.