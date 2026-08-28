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UPOZORILE ZNANSTVENICE

Nevjerojatan propust: Savjete ženama u menopauzi izvukli iz istraživanja na muškarcima

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N1 Info
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28. kol. 2026. 08:35
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Shutterstock / Ilustracija

Agencija će preispitati izvješće nakon kritika nekoliko znanstvenica koje tvrde da se neke preporuke o nutrijentima, poput željeza ili vitamina C, temelje isključivo na istraživanjima provedenima na muškarcima

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Vodič o menopauzi s neočekivanim protagonistima – muškarcima. Španjolska agencija za sigurnost hrane i prehranu (AESAN) preispitat će svoje izvješće o prehrani i zdravim navikama tijekom menopauze nakon što je nekoliko znanstvenica dovelo u pitanje činjenicu da se neke preporuke o nutrijentima i prehrambenim potrebama žena u toj životnoj fazi temelje na istraživanjima provedenima isključivo na muškarcima, prenosi Euronews.

Agencija je od svojeg znanstvenog odbora zatražila da provede reviziju izvješća. Kontroverza je nastala zbog toga što se u dokumentu, objavljenom u ožujku, koriste vrijednosti iz istraživanja Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), a da se pritom izričito ne navodi da su referentna istraživanja provedena na muškoj populaciji.

AESAN je priznao da je došlo do "propusta u navođenju upozorenja“ te istaknuo potrebu za proširenjem istraživanja posebno usmjerenih na žene u menopauzi.

U izvješću se navodi niz preporuka čiji je cilj smanjiti rizike povezane s menopauzom, poput gubitka koštane i mišićne mase te kardiovaskularnih problema. Među njima su prehrana bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama, vlaknima, kalcijem, željezom i vitaminima, kao i redovita tjelesna aktivnost, s posebnim naglaskom na trening snage.

Španjolska ministrica ravnopravnosti Ana Redondo u objavi na društvenoj mreži X pozvala je na reviziju dokumenta te poručila da se ovakve situacije „više ne smiju ponoviti“.

"Krajnje je vrijeme da žene budu zastupljene u zdravstvenim politikama i istraživanjima te da muško tijelo prestane biti univerzalna referentna točka za sve, čak i za pitanja povezana s menopauzom“, poručila je ministrica.

Kontroverza je ponovno skrenula pozornost na dugogodišnji problem u medicinskim istraživanjima: desetljećima su muškarci bili prekomjerno zastupljeni u kliničkim ispitivanjima i drugim znanstvenim istraživanjima, dok su žene bile isključivane ili nedovoljno zastupljene.

Zbog tog nedostatka dio naših spoznaja o bolestima, simptomima, liječenju ili doziranju lijekova izgrađen je na muškom tijelu kao standardu, iako postoje biološke razlike koje mogu utjecati i na pojavu određenih bolesti i na odgovor organizma na lijekove i druge oblike liječenja. Posljedica toga mogu biti manje precizne dijagnoze, slabija prevencija i manje primjerena zdravstvena skrb za žene.

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