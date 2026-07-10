Nema glazbe ni mokrenja! Neka pravila s europskih plaža sigurno će vas iznenaditi

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Ljetovanje na europskim plažama moglo bi vas skupo stajati ako niste upoznati s lokalnim pravilima. Od zabrane pušenja i glasne glazbe do ograničenja za suncobrane i kupaće kostime, mnoge zemlje posljednjih su godina pooštrile propise kako bi zaštitile okoliš i smanjile gužve.

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U nastavku donosimo neka od pravila koja bi turisti trebali znati prije odlaska na plažu.

Ograničenja za suncobrane i opremu za plažu

Na pojedinim plažama u Italiji uvedena su ograničenja za korištenje suncobrana i druge opreme.

Na plaži Punta Molentis na Sardiniji dopušten je samo jedan suncobran po obitelji ili grupi, a mora biti postavljen na mjestu koje odrede spasioci i nadležne službe.

Na poznatoj plaži La Pelosa posjetitelji smiju koristiti ručnike samo ako ispod njih stave posebnu prostirku koja sprječava odnošenje pijeska. Kršenje pravila može rezultirati kaznom od 100 eura, piše Euronews.

U Grčkoj je, pak, čak 251 plaža proglašena područjem bez ikakvih građevina, što znači da na njima nisu dopušteni ležaljke, suncobrani za najam ni privremene konstrukcije.

Zabranjeno pušenje na stotinama plaža

Španjolska je zabranila pušenje i korištenje elektroničkih cigareta na više od 600 plaža, uključujući one u Barceloni, San Sebastiánu te na Kanarskim i Balearskim otocima.

Slična pravila vrijede i u Francuskoj, gdje je od prošle godine zabranjeno pušenje na plažama uz kupališta. Kazna za prekršitelje iznosi 135 eura.

Zabrane pušenja uvedene su i na brojnim talijanskim plažama, posebno u regijama Veneto, Emilia-Romagna, Sardinija i Apulija.

U kupaćem kostimu samo na plaži

Mnogi turistički gradovi kažnjavaju šetnju ulicama u kupaćem kostimu.

U talijanskom Sorrentu za hodanje gradom u bikiniju ili kupaćim gaćama može se platiti kazna do 500 eura.

U portugalskoj Albufeiri kazne se kreću od 300 do čak 1.500 eura ako se izvan plaže, bazena ili hotelskog kompleksa krećete samo u kupaćem kostimu.

Slična pravila imaju Barcelona i Mallorca, gdje je zabranjen ulazak u trgovine i restorane u kupaćem kostimu ili bez majice.

I u Hrvatskoj su pojedini gradovi uveli kazne za takvo ponašanje. U Splitu, Dubrovniku i Hvaru osobe koje hodaju gradom bez majice ili u kupaćem kostimu mogu biti kažnjene s do 150 eura zbog narušavanja javnog reda i mira.

Ne mokrite u moru

Španjolski grad Vigo još je 2022. uveo kaznu od 750 eura za mokrenje na plaži ili u moru.

Primjer je slijedila i Marbella, koja je prošle godine zabranila mokrenje u moru na 25 gradskih plaža.

Pazite na glasnu glazbu

U Portugalu su prijenosni zvučnici s glasnom glazbom zabranjeni na plažama.

Kazne za pojedince kreću se od 200 do 4.000 eura, dok organizirane skupine mogu platiti i do 36.000 eura. Osim novčane kazne, vlasti mogu oduzeti zvučnik.

Psi nisu svugdje dobrodošli

Tijekom ljetne sezone mnoge plaže u Italiji, Španjolskoj, Francuskoj i Hrvatskoj ne dopuštaju pse, osobito one s oznakom Plave zastave. Na nekima su kućni ljubimci dopušteni samo u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima.

Na brojnim plažama tijekom ljeta zabranjen je i dolazak s konjima.

A ako ste planirali na plažu povesti slona, svakako izbjegavajte francuski Granville u Normandiji. Ondje je još 2009. zabranjen ulazak slonovima nakon što su životinje iz jednog putujućeg cirkusa završile na kupanju u moru i za sobom ostavile – neželjene tragove.