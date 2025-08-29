lokalna tradicija bez lokalaca
"Napulj je mrtav": Što pretjerani turizam čini gradovima?
Sve veći broj posjetitelja preplavljuje lokalno stanovništvo, čini stanovanje nedostupnim, povećava onečišćenje i čak prazni crkve.
Napulj, Italija — Via dei Tribunali jedna je od najprometnijih napuljskih arterija, prepuna restorana i trgovina. U jednoj od bočnih uličica stoji brončani kip Pulcinelle, lukavog šaljivca koji je dugo simbolizirao grad. U visokoj sezoni, red za protrljati mu nos proteže se i po pola kilometra dok turisti love drevni napuljski ritual za sreću, piše Politico.
Mještani znaju da je ta tradicija izmišljena
Kip je postavljen tek 2010-ih i Napuljci su ga uglavnom ignorirali. Tek su ga posljednjih godina otkrili influenceri, skovali folklornu pozadinsku priču i odjednom je svatko smatrao da bez toga put u Napulj nije potpun. Rezultat je paradoksalna "lokalna" tradicija bez lokalaca — dobar primjer onoga što pretjerani turizam čini talijanskim gradovima.
"Povijesno središte Napulja je mrtvo", rekao je sociolog i aktivist Francesco Calicchia, koji živi i radi u radničkom kvartu Sanità.
"Te ulice više nisu kvartovi. Tamo više nema Napuljaca, nema stvarnog života. Postale su igrališta, trgovački centri na otvorenom."
Pijući kavu u Via Foria, malo izvan turističke zone, primijetio je polugolog muškarca kako vuče kofer sredinom ulice. "Problem", rekao je Calicchia, pogledavajući čovjeka koji presijeca cestu, "jest to što se ovakva vrsta turizma ne upravlja niti kontrolira."
Mnogi gradovi diljem Italije bore se s istim pritiscima. No Napulj — sa svojom zapetljanom poviješću i glasnim stanovnicima — nudi posebno živopisan studijski primjer.
Aktivisti, radnici, stručnjaci i lokalni političari slažu se da pretjerani turizam izdubljuje tkivo grada — a iako se često hvali kao izvor novca i radnih mjesta, kažu da uglavnom obogaćuje bogate.
Nedostatak stanova
Jedan od glavnih načina na koji turizam preoblikuje Napulj jest njegov utjecaj na stanovanje.
"Kratkoročni najam eksplozivno je narastao u Napulju, kao i u drugim talijanskim gradovima", rekla je Chiara Capretti, gradska vijećnica i članica udruge Resta Abitante — koja brani pravo na stanovanje — dok je tražila slobodan stol na turistima zakrčenom Trgu San Domenico.
U nekim radničkim četvrtima na tri domaćinstva dolazi jedan B&B. "Da se to događa u bogatijim kvartovima, mještani bi možda lakše podnijeli više najamnine i rast troškova", rekao je Ivan Avella, lokalni diplomant urbanizma. "Ali u siromašnijim četvrtima udar je mnogo teži. Područje ostaje siromašno — ali sada je i turističko."
Rezultat je iseljavanje stanovnika. "Primjetno je porastao broj deložacija", rekla je Capretti.
Giuseppe Giglio, humanitarni radnik koji povremeno radi i kao turistički vodič u Napulju, jedan je od mnogih koje je B&B bum istisnuo.
Godine 2023. stanodavac mu je rekao da stan pretvara u poslovni projekt uz potporu državnih fondova za poticanje ulaganja na jugu Italije. Stanodavcu se činilo lakše - i isplativije - deložirati Giglija i stan pretvoriti u kratkoročni najam.
Prije nego što mu je istekao otkazni rok, jedne se jutro probudio i zatekao radnike kako već čupaju plinske cijevi u susjednoj sobi.
Izgubio sam sve i završio kod prijatelja, s mačkom pod rukom, dok nisam mogao preseliti u drugi stan. Neko vrijeme doslovno sam bio na ulici", ispričao je telefonom uoči smjene. No najviše ga je šokiralo koliko se brzo cijela zgrada promijenila.
Turisti zamjenjuju dugogodišnje stanare
"U toj zgradi još uvijek žive obitelji koje su ondje generacijama… ali mnoge od njih nemaju alate — financijske ili kulturne — da se nose s ovakvim situacijama", rekao je. "Četiri kata, dva stana po katu, svi stanovi na mojoj strani — prvi, drugi i četvrti kat — pretvoreni su u kratkoročni najam, pansion ili studentski smještaj."
"Tako su malo-pomalo, jedan po jedan, dugogodišnji stanari istisnuti da bi se napravilo mjesta za turiste i privremene podstanare."
"Jednom sam čula za stariju Napuljku koja je živjela u centru i nije mogla doći kući jer su ulice bile previše krcate", rekla je Gaia Portolano, koja radi na turističkom info-pultu, objašnjavajući kako je živjeti uz pretjerani turizam. "Jedan turist čuo je njezino prigovaranje i rekao joj da je ona ta koja živi na krivome mjestu."
Pritisak na stanovanje u Napulju toliko je snažan da se gradske rasprave o urbanizmu sada vrte oko ulaganja u istočni dio grada, rekla je Capretti, pun zanemarenih i napuštenih područja. Ideja je "povratiti izgubljenu životnost u povijesnom središtu izgradnjom na istoku" — zapravo preseljenjem stanovnika iz centra kako bi se napravilo mjesta za turiste.
Pristalice turizma tvrde da platforme poput Airbnba mogu koristiti malim iznajmljivačima
No, 2023. Avella je primijetio da gotovo dvije trećine Airbnb domaćina posjeduje više od jedne nekretnine, a prvih pet domaćina kontrolira otprilike 500 oglasa. Sugerirao je da su najveći "iznajmljivači" zapravo tvrtke, a ne ljudi. A i kad su vlasnici pojedinci, često dolaze iz bogatijih gradova poput Rima ili Milana, dodao je.
"Nema lokalne preraspodjele novca", rekao je Calicchia, dodajući da se Napulj koristi kao razglednica Italije dok profiti otječu na sjever ili u inozemstvo.
Jedan upečatljiv primjer, dodao je, jest drevna stambena zgrada na središnjem trgu Rione Sanità. Torinska kavanska korporacija Lavazza obojila je mural na pročelju, spojivši napuljski sleng sa street-art stilom koji su u gradu popularizirali navijački murali — i čak dodala QR kod koji vodi na stranicu tvrtke.
"Eto što je Napulj postao", kaže on. "Supermarket na otvorenom za sjevernotalijanske kompanije koje dolaze ovamo i uzimaju komade naših kvartova."
Neki talijanski gradovi i regije pokušali su regulirati eksploziju Airbnba, ali lokalni dužnosnici kažu da su im ruke vezane bez nacionalne podrške. Štoviše, kritičari tvrde da je vlada premijerke Giorgie Meloni stvari samo pogoršala.
Capretti, koja je članica lijeve oporbene stranke Moć narodu (Potere al Popolo), kaže da novi zakoni olakšavaju obnovu stanova i promjenu njihove namjene. Istaknula je zakon iz 2024., koji promovira sadašnji ministar infrastrukture Matteo Salvini, a koji je uveo mjere za pojednostavljenje gradnje i prostornog planiranja.
Vlada Giorgie Meloni također je osporila zakon u sjevernoj regiji Toskani koji je omogućavao općinama, u dogovoru s regijom, da identificiraju zone u kojima mogu postaviti pravila i ograničenja za kratkoročne najmove. Središnja vlada tvrdila je da time ograničavaju slobodu poduzetništva i tržišno natjecanje.
"Još uvijek ne postoji nacionalni zakon o kratkoročnim najmovima, i to je očito problem za lokalne vlasti", rekla je Capretti, dodajući da općine i regije mogu učiniti samo toliko. "Prave odluke mogu se donijeti jedino na nacionalnoj razini."
"Treba nam nacionalni zakon koji će postaviti neke granice", potvrdio je Gennaro Acampora, čelnik oporbenog Demokratskog saveza u Napuljskom gradskom vijeću. Predložio je urbanističke planove koji bi postavili maksimalni postotak kratkoročnih najmovâ kako bi se spriječilo istiskivanje stanovnika.
Neautentični gradovi
Posjetitelje privlače Napulj i Italija zbog onoga što doživljavaju kao autentičnost — živopisni ulični život, šareni murali, kultura hrane i toplina lokalnih ljudi. No kako se stanovnici istiskuju visokom cijenom života, ta se autentičnost nagriza.
Kritičari sve češće opisuju povijesno središte kao "pržionicu na otvorenom", preplavljenu štandovima s gotovo identičnim zalogajima. Međunarodni lanci se množe, a lokalci se pitaju koliko se pizzeria uopće može smjestiti u jednu ulicu.
"U Via Toledu, na 46 metara, 2015. postojao je samo jedan objekt vezan uz hranu. Do 2023. već ih je bilo pet — jedan svakih 9 metara", rekao je Avella, misleći na jednu od najprometnijih napuljskih ulica.
Ovo bujanje ugostiteljstva potisnulo je važne lokalne točke. Knjižara Pironti na Trgu Dante, gdje su generacije učenika kupovale školske knjige, zamijenjena je konobom.
Vlasti su pokušale obuzdati eksploziju restorana tako što su nove djelatnosti dopustile samo u određenim slučajevima, primjerice ako nude nešto više od hrane. Nenamjerni rezultat, objašnjava Capretti, jest da se "sada svaka konoba naziva book-osteria".
Bum gastronomskog turizma pojačao je i dugotrajne probleme s otpadom. Jednokratna ambalaža iz zalogajnica gomila se po ulicama, a velik dio ostavljaju posjetitelji. "U mnogim je kvartovima sada nemoguće proći, a da vas ne udari stalni miris prženja", požalila se Capretti.
Preobrazba razdire i društveno tkivo. Gradska populacija beskućnika, nekoć vidljiv dio središnjeg Napulja, potisnuta je u druge četvrti.
"Što se događa ako postavim neudobne klupe — ili ih uklonim? Odjednom, zadržavanje više nije opcija. Turist to neće primijetiti, jer rijetko tko zastaje", ali stanovnici hoće, rekao je Adolfo Baratta, profesor arhitekture na rimskom sveučilištu Roma Tre.
"U središtima gradova javni zahodi gotovo su nestali, i to je ozbiljan problem", dodao je Baratta. "Tko treba toalet, prisiljen je ući u kafić i nešto potrošiti ili se olakšati na ulici. Gura vas se u privatnu potrošnju jer se javna usluga više ne nudi."
"Ova logika nerazmjerno pogađa siromašne"
"Beskućnici se izbacuju, i to zato što se njihova prisutnost smatra neugodnom za turiste. Potiskuju ih iz povijesnih središta i ne stvaraju im se uvjeti za ostanak. Ako ne možete ni leći na klupu, prisiljeni ste otići. Ali je li problem riješen? Ne — samo je premješten drugamo."
Molitva za promjenu
Mijenjaju se čak i vjerske prakse. Crkve koje su nekoć služile kao okupljališta stanovnika sada su turističke atrakcije, pa se bogoslužje iz središta povlači.
"Naravno, mjesta bogoslužja smještena u područjima koja su postala ekonomski neodrživa gube svoju zajednicu vjernika. I to se ne događa samo u Napulju", rekao je Domenico Bilotti, profesor kanonskog prava na Sveučilištu Magna Graecia u Catanzaru.
Ako su mlađe generacije prisiljene živjeti sve dalje od svojih radnih mjesta jer su središta gradova ekonomski nedostupna, rekao je, crkve i vjerske udruge poprimaju nove uloge. "Postaju pružatelji socijalnih usluga."
Kultura se također prilagođava turistima, a ne lokalnima, i često postaje preskupa. "Mnoge stvari koje su bile besplatne sada se naplaćuju", potvrdila je Marina Minniti, aktivistica udruge Mi Riconosci koja brani prava kulturnih radnika.
Ironično, turizam često briše upravo one kvalitete koje su posjetitelje u početku privukle. Avella kaže da je u svom istraživanju, u razgovorima izravno s turistima, počeo primjećivati prigovore da ima jednostavno previše ugostiteljskih objekata i da komercijalni život grada djeluje sve jednostranije.
"Turizam neće zauvijek ostati ovako snažan", upozorio je Calicchia. "Bez političkog planiranja i plana B, puštanje da se ovako nastavi nosi ozbiljne rizike." Zatim je otpijao kavu i ispričao priču o ženi iz svoje četvrti koja je nekoć radila kao čistačica.
"Gospođa je uzela par B&B-ova za vođenje, a sin je otvorio bar i preuzeo još nekoliko B&B-ova. Dakle, vidite, turizam može biti brz izlaz iz siromaštva", rekao je.
"Ali problem je što nema plana B kad turizam presuši, kao što se sada događa", dodao je, misleći na nedavno izravnavanje broja posjetitelja u Napulju. "Morala je zatvoriti svoje B&B-ove jer sada dolazi manje turista. Zaposlila se u restoranu, ali to je samo dok se i on ne zatvori, jer i on, kao i sve ostalo, ovisi o turizmu."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare