Njemačka će pripremati djecu u školama za ratne situacije?

Njemački ministar unutarnjih poslova predlaže da škole uče djecu o kriznim situacijama i ponašanju u slučaju rata. Dok jedni upozoravaju na širenje panike, drugi smatraju da je riječ o nužnoj pripremi stanovništva.
Savezni ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt (CSU) predložio je da se učenike u školama u Njemačkoj sustavno poučava kako reagirati u kriznim situacijama i u slučaju rata.
On planira na konferenciji pokrajinskih ministara unutarnjih poslova u studenome predložiti uvođenje posebnih dvosatnih predavanja posvećenih toj temi.
"Važno je da mladi razumiju koje prijetnje mogu postojati i kako se na njih pripremiti. Djeca su važni prenositelji znanja u obitelji", izjavio je Dobrindt za list Handelsblatt.
Ljevica i AfD kritiziraju, Zeleni podržavaju
Prijedlog je izazvao oštre reakcije u Bundestagu. Oporbena Ljevica smatra da se time "širi strah među djecom i mladima“, dok djelomično desno-radikalna Alternativa za Njemačku (AfD) optužuje ministra za „ratno huškanje“.
Zastupnik AfD-a Gottfried Curio tvrdi da Dobrindt želi „rat učiniti neizbježnim dijelom svakodnevice“.
Zeleni pak smatraju da ideja ima smisla, ali da nije dovoljna. Njihov zastupnik Leon Eckert predlaže da se postojeći "Dan upozorenja“ proširi u nacionalni dan vježbi, kako bi se građane praktično pripremalo za krizne situacije, piše DW.
"Ljudi žele biti spremni"
Još tijekom mandata prethodne vlade tadašnja ministrica obrazovanja Bettina Stark-Watzinger (FDP) iznijela je sličan prijedlog. Ona se tada pozivala na praksu u Velikoj Britaniji, gdje su vježbe za izvanredne situacije dio školskog programa.
Ministar Dobrindt najavljuje i novi "pakt za zaštitu stanovništva“, koji bi obuhvatio unapređenje sustava za uzbunjivanje, određivanje zaštitnih prostora i osiguravanje osnovnih potrepština u izvanrednim okolnostima.
"Nema ničeg lošeg u tome da svatko kod kuće ima osnovne zalihe hrane, baterije i radio. To nije panika, to je razumna priprema", rekao je Dobrindt. On dodaje da je zanimanje građana za priručnike o civilnoj zaštiti veliko i da pokazuje kako ljudi „žele biti spremni“ u slučaju krize.
