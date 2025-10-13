Njemačka vlada naručit će 424 nova oklopna vozila na kotačima za gotovo 7 milijardi eura (8,11 milijardi dolara), prema dokumentima ministarstva financija u koje je Reuters imao uvid u ponedjeljak.
Očekuje se da će proračunski odbor donjeg doma parlamenta odobriti ovaj ugovor za vojsku u narednim danima, piše Reuters.
Najveći dio ugovora Bundeswehra je okvirni sporazum s obrambenom grupom General Dynamics za razvoj i nabavu 274 izviđačka vozila u vrijednosti od oko 3,5 milijardi eura, pri čemu se prve isporuke planiraju za 2028. godinu.
Drugi projekt uključuje nabavu 150 borbenih oklopnih vozila na kotačima “Schakal” u vrijednosti od oko 3,4 milijarde eura.
Njemačka će ugovor za Schakal dodijeliti putem Europske agencije za obrambenu nabavu OCCAR tvrtki Artec GmbH, zajedničkom pothvatu KNDS-a i Rheinmetalla.
Isporuka borbenih vozila planirana je između 2027. i 2031. godine.
Opcija za kupnju dodatnih 82 izviđačka tenka od General Dynamicsa mogla bi povećati vrijednost prve narudžbe na 356 vozila odnosno do 4,6 milijardi eura.
Kupnja Schakal borbenih vozila također bi se mogla kasnije proširiti, s mogućnošću narudžbe do 200 dodatnih vozila.
