Procurili povjerljivi dokumenti: Njemačka treba dodatnih 100.000 vojnika

Njemačka vojska trebala bi dodati 100.000 aktivnih vojnika postojećem sastavu od 62.000, kako bi ispunila nove ciljeve NATO-a usmjerene na povećanje spremnosti zbog, kako se procjenjuje, rastuće prijetnje od ruske agresije, stoji u povjerljivom dokumentu u koji uvid ima Reuters.
Oglas
"Imperativ je da vojska postane dovoljno spremna za rat do 2029. godine i da osigura kapacitete koje je Njemačka obećala NATO-u do 2035. godine", napisao je načelnik vojske Alfons Mais u pismu od 2. rujna, upućenom načelniku Glavnog stožera obrane Karstenu Brojeru, prenosi Reuters.
Naglasio je kako je ostvarenje tih ciljeva nemoguće s trenutačno odobrenim razinama osoblja, koje uključuju i 37.000 neaktivnih vojnika.
Raspoređivanje patrola na Baltiku
Njemačka je već počela povećavati svoje obveze prema saveznicima u istočnoj Europi, ne samo uspostavom njemačke brigade u Litvi, koja će brojati oko 5000 vojnika, nego i raspoređivanjem pomorskih patrola na Baltiku zbog sprečavanja podvodnih sabotaža.
Mais je pozvao na povećanje broja aktivnih vojnika za oko 45.000 do 2029., godine u kojoj je Savez, predvođen SAD-om, objavio da očekuje kako će Rusija biti sposobna izvesti napad velikih razmjera na zapadne saveznike.
Moskva je dosljedno poricala bilo kakvu namjeru da započne rat protiv NATO-a ili njegovih članica.
Kako bi se, međutim, ispunili ciljevi NATO-a dogovoreni na summitu u lipnju i stvorile rezerve za rat kakav Rusija vodi u Ukrajini, Mais je procijenio da će do 2035. trebati dodatnih 45.000 aktivnih vojnika. Također je istaknuo potrebu za oko 10.000 dodatnih vojnika radi jačanja teritorijalne obrane.
Glasnogovornik Ministarstva obrane u Berlinu odbio je komentirati dokument, navodeći njegovu povjerljivu prirodu.
Još nije dostignut cilj iz 2018.
Dodao je kako je NATO prilagodio svoje ciljeve u pogledu sposobnosti, kao odgovor na znatno povećane prijetnje nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022.
"Prema prvim grubim procjenama, bit će potrebno ukupno oko 460.000 pripadnika iz Njemačke, podijeljenih na oko 260.000 aktivnih vojnika i približno 200.000 rezervista."
U lipnju je ministar obrane Boris Pistorius izjavio da će Njemačkoj biti potrebno do 60.000 dodatnih aktivnih pripadnika u svim rodovima vojske kako bi ispunila nove ciljeve NATO-a, čime bi buduća snaga Bundeswehra iznosila oko 260.000 vojnika.
Unatoč tome, još uvijek nije dostignut cilj od 203.000 vojnika postavljen 2018., a prema podacima ministarstva i dalje nedostaje oko 20.000 redovitih pripadnika.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas