Njemačka se sve više oslanja na Kinu u opskrbi ključnim farmaceutskim sastojcima pa je izložena i pojačanom riziku poremećaja u opskrbi lijekovima ako Peking posegne za mehanizmom nalik ograničenjima isporuka rijetkih zemnih minerala, upozorila je u ponedjeljak udruga Pro Generika.
Kina bi mogla iskoristiti dominantni položaj na tržištu farmaceutskih poluproizvoda, po uzoru na mehanizam kontrole izvoza rijetkih zemnih minerala aktiviran u trgovinskom sporu sa SAD-om, tvrdi udruga u izvješću.
Prekid u isporuci aktivnih sastojaka za generičke lijekove stvorio bi velike nestašice u opskrbi lijekovima u Njemačkoj, rekla je udruga. Istraživači su ispitali 56 aktivnih tvari koje su službeno označene kao ključne za zdravstvenu skrb.
Rezultati su pokazali da kineski proizvođači drže tako velik udio u tržištu njih 20 da bi prekid u opskrbi ugrozio dostupnost lijekova, u prvom redu antibiotika, analgetika i lijekova za dijabetes. Izvješće su pripremili stručnjaci iz Njemačkog ekonomskog instituta (IW) i Instituta Europske unije za sigurnosne studije.
Pro Generika zastupa interese proizvođača generičkih lijekova, čije jeftinije verzije lijekova bez patentne zaštite igraju ključnu ulogu u njemačkom zdravstvenom sustavu. Kineski proizvođači uložili su u posljednjih godina velika sredstva u tvornice sastojaka za antibiotike i postali su ključni dobavljači diljem svijeta.
Alternativni izvori opskrbe na svjetskom tržištu ne bi mogli pokriti potražnju u slučaju poremećaja, a "kratkoročno proširenje domaćih kapaciteta tehnički nije moguće", upozoravaju iz udruge.
Izvršni direktor Pro Generike Bork Bretthauer pozvao je vladu da poduzme korake kako bi se smanjila ovisnost. "Politički dužnosnici ne smiju dopustiti da se nađemo u situaciji poput one koja nas je zadesila s ruskim plinom", dodao je Bretthauer.
Nestašica osnovnih lijekova poput sirupa za temperaturu i analgetika izazvala je žustru javnu raspravu u Njemačkoj, a udruge proizvođača, uključujući Pro Generiku, već dugo apeliraju da se olabave propisi o cijenama, tvrdeći da su ih troškovi natjerali da se povuku iz domaće proizvodnje lijekova poput penicilina i lijekova za snižavanje temperature kod djece.
Njemačka, po tvrdnjama Pro Generike, mora zaštititi proizvodne pogone, diverzificirati lance opskrbe i promicati inovacije kako bi ublažila svoju ranjivost, poručuju iz Pro Generike.
Službeni kineski izvori, poput 'petoljetki', navode na zaključak da je vodeća tržišna pozicija u proizvodnji generičkih lijekova rezultat strateške industrijske politike, napominju, a "interne debate" pokazuju da je moguća instrumentalizacija ekonomske ovisnosti, po uzoru na obustavu izvoza rijetkih zemnih minerala.
Obustava isporuke lijekova naškodila bi ugledu Kine, ali moguća su poluga utjecaja intermedijarna dobra, smatraju u Pro Generici, naglašavajući da je europska politika štednje u proteklih nekoliko desetljeća pokrenula val iseljavanja kompanija i pomogla Kini da zauzme poziciju tržišnog lidera.
