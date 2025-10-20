Nestašica osnovnih lijekova poput sirupa za temperaturu i analgetika izazvala je žustru javnu raspravu u Njemačkoj, a udruge proizvođača, uključujući Pro Generiku, već dugo apeliraju da se olabave propisi o cijenama, tvrdeći da su ih troškovi natjerali da se povuku iz domaće proizvodnje lijekova poput penicilina i lijekova za snižavanje temperature kod djece.