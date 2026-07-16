Eurofighter Tranche 4
VIDEO, FOTO / Nijemci predstavili novi borbeni zrakoplov: Evo što ga čini tako opasnim
S vojnog aerodroma u bavarskom Manchingu ovoga je tjedna prvi put poletio novi njemački borbeni zrakoplov Eurofighter Typhoon u standardu Tranche 4.
Riječ je o prvom primjerku proizvedenom u sklopu programa Quadriga, kojim Njemačka obnavlja flotu svojih borbenih aviona i planira zadržati Eurofighter u operativnoj uporabi najmanje još dvadeset godina.
Prvi let ima daleko veći značaj od uobičajenog testiranja novog zrakoplova. Dok zajednički europski program razvoja borbenog aviona šeste generacije FCAS (Future Combat Air System) prolazi kroz ozbiljne političke i financijske poteškoće, modernizirani Eurofighter postaje ključna sigurnosna opcija za budućnost njemačkog ratnog zrakoplovstva.
Iz Airbus Defence and Spacea priopćili su da je probni let protekao uspješno te da isporuke Luftwaffeu ostaju prema planu i trebale bi započeti još tijekom ove godine, prenosi Defence Blog.
Novi radar donosi naprednije mogućnosti
Najvažnija tehnološka novost standarda Tranche 4 jest ugradnja radara AESA (Active Electronically Scanned Array).
Za razliku od dosadašnjih radara s mehanički pokretanom antenom, AESA koristi velik broj zasebnih odašiljačko-prijamnih modula koji omogućuju elektroničko usmjeravanje radarske zrake gotovo trenutačno.
Takav sustav omogućuje istodobno praćenje većeg broja ciljeva, brzo prebacivanje između zračnih i kopnenih zadaća te znatno veću otpornost na elektroničko ometanje.
Njemački Eurofighteri koristit će radar ECRS Mk1 koji razvija i proizvodi tvrtka Hensoldt. Prvi zrakoplovi bit će isporučeni s početnom verzijom sustava, dok se naprednija konfiguracija očekuje od sredine iduće godine.
Zamjena za najstarije Eurofightere
Njemačka je još 2020. naručila 38 Eurofightera standarda Tranche 4, među kojima je oko 30 jednosjeda i osam dvosjeda namijenjenih obuci pilota.
Njima će postupno zamijeniti najstarije zrakoplove Tranche 1, koji su u operativnu uporabu ušli početkom 2000-ih godina i danas raspolažu osjetno skromnijim senzorima i borbenim sposobnostima.
Modernizacija se pritom neće zaustaviti na toj narudžbi. Krajem prošle godine Berlin je ugovorio još 20 Eurofightera budućeg standarda Tranche 5, čime je ukupna narudžba novih aviona povećana na 58.
Sličan put modernizacije odabrale su i Španjolska te Italija, dok je Turska nedavno postala najnoviji izvozni kupac Eurofightera.
Jedan od najnaprednijih europskih borbenih aviona
Eurofighter Typhoon zajednički su razvile Njemačka, Ujedinjena Kraljevina, Italija i Španjolska.
Riječ je o dvomotornom višenamjenskom nadzvučnom borbenom avionu koji je u operativnoj uporabi od 2003. te danas čini okosnicu ratnih zrakoplovstava više europskih država.
Pokreću ga dva motora Eurojet EJ200, koji omogućuju tzv. supercruise, odnosno dugotrajno letenje nadzvučnom brzinom bez stalne uporabe dodatnog izgaranja. Tu sposobnost ima tek mali broj suvremenih borbenih zrakoplova.
Njemačko ratno zrakoplovstvo trenutačno raspolaže s približno 138 Eurofightera različitih proizvodnih standarda.
U budućnosti i s projektilima Taurus
Modernizirani Eurofighteri trebali bi dobiti mogućnost nošenja njemačko-švedskih krstarećih projektila Taurus KEPD 350.
Riječ je o projektilima velikog dometa koji mogu pogađati ciljeve udaljene više stotina kilometara, pri čemu ostaju izvan dosega brojnih sustava protuzračne obrane.
Upravo je moguće slanje projektila Taurus Ukrajini posljednjih godina bilo jedno od najosjetljivijih političkih pitanja u Njemačkoj.
Rezervni plan ako FCAS bude kasnio
Kada je Njemačka početkom desetljeća naručila prvu seriju Eurofightera Tranche 4, plan je bio da taj tip ostane glavni borbeni avion do 2040-ih godina, nakon čega bi ga zamijenio FCAS, zajednički projekt Njemačke, Francuske i Španjolske za razvoj borbenog zrakoplova šeste generacije.
Međutim, posljednjih mjeseci projekt FCAS suočio se s ozbiljnim političkim i industrijskim prijeporima. Nesuglasice oko raspodjele poslova, financiranja i upravljanja dovele su u pitanje hoće li program biti dovršen prema planiranom rasporedu.
Zbog toga se ulaganje u nove Eurofightere više ne promatra samo kao prijelazno rješenje do dolaska nove generacije borbenih aviona, nego i kao dugoročno osiguranje njemačkih zračnih snaga u slučaju da razvoj FCAS-a bude dodatno odgođen ili ne ostvari planirane ciljeve.
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