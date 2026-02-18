Njemačka sve bliže zabrani društvenih mreža za mlađe od 14. Podržava ju i Merz

„U situaciji u kojoj 14-godišnja djeca po pet sati dnevno provode uz zaslon mobitela i kada se kompletna socijalizacija provodi kroz društvene mreže ne smijemo se čuditi kada ta ista djeca pokazuju zaostatke u osobnom razvoju i socijalizaciji“, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz (Kršćansko-demokratska unija CDU) u političkom podcastu.