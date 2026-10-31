Gen Z regelt
Prosvjedi Njemačkoj protekli uglavnom mirno. Manji sukobi zabilježeni u većim gradovima
Prosvjedi diljem Njemačke koje je organizirala inicijativa „Gen Z regulira“ prošli su uglavnom mirno, ali je u većim gradovima bilo manjih sukoba s policijom.
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„Prosvjedi u organizaciji Gen Z su protekli vrlo mirno. Situacija se zaoštrila nakon službenog završetka prosvjeda s pripadnicima rubnih skupina“, rekao je za dnevnik Rheinische Post predstavnik sindikata savezne policije Andreas Rosskopf.
On je rekao kako je i zabilježena materijalna šteta „minimalna“ ali da policija ostaje u pripravnosti i ostatak noći.
U Frankfurtu je jedan policajac ozlijeđen nakon što su prosvjednici u smjeru policije bacali pirotehnička sredstva i kamenje. Nakon toga je policija koristila vodene topove kako bi otjerala okupljene.
Policija je i u Koelnu koristila vodene topove braneći se od napada kamenjem i pirotehnikom.
U Berlinu je nakon služben prijavljenog prosvjeda inicijative „Gen Z regulira“ došlo do manjih sukoba prosvjednika s policijom.
Mnoge luksuzne trgovine u središtu Berlina su zbog slika koje su obišle svijet nakon nerada u Francuskoj, svoje izloge zaštitili drvenim oplatama.
U Hamburgu je policija primijenila silu i papar-sprej protiv dijela prosvjednika koji su je gađali pirotehničkim sredstvima i drugim predmetima.
Diljem Njemačke se, prema navodima organizatora, na prosvjedima okupilo oko 100.000 ljudi dok policija govori o osjetno manjem broj od najavljivanih 180.000 koliko ih se prijavilo preko internetske stranice inicijativa.
Inicijativa „Gen Z regulira” pozvala je na mirne prosvjede u više od 30 njemačkih gradova. Traži više novca za škole, pomoć osobama s ovisnostima i psihoterapiju, mjere protiv rasta životnih troškova, veću socijalnu pravednost te snažniju zaštitu klime. Protivi se uvođenju obveznog vojnog roka, kao i proširenju državnog nadzora.
Inicijatori su najavili da će se pridružiti i paneuropskim prosvjedima koji su najavljeni za 20. studenog.
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