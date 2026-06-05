Summit u Tivtu u sjeni napetosti između Podgorice i Beograda: Stigao i Plenković

Vučić, koji je naknadno priznao da mu je netko iz njegova okruženja i bez njegova znanja organizirao čarter podrške kako bi se lakše nosio s "negativnostima kojima će biti izložen u Crnoj Gori", potom je iz Tivta pozvao tajnu službu da se povuče s granice, što je ponovno normaliziralo promet, barem za crnogorske državljane.