kinesko-američki fizičar

Nobelovac Chen Ning Yang umro u dobi od 103 godine

Hina
18. lis. 2025. 10:15
Yang Chen Ning
Chen Ning Yang, jedan od najpoznatijih svjetskih fizičara i dobitnik Nobelove nagrade, umro je uslijed bolesti u subotu u Pekingu u dobi od 103 godine, izvijestila je državna novinska agencija Xinhua.

Rođen u gradu Hefeiju na istoku Kine u pokrajini Anhui 1922. godine, Yang je bio kinesko-američki fizičar koji se bavio statističkom mehanikom i principima simetrije u fizici elementarnih čestica.

Yang je 1957. godine podijelio Nobelovu nagradu s također kinesko-američkim fizičarem Tsung-Dao Leejem. Rad tog tandema doveo je do značajnih otkrića u vezi s elementarnim česticama, gradivnim elementima materije.

