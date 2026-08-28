Umro je norveški kralj Harald V.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka njegove vladavine dogodio se nakon terorističkih napada 2011. godine, kada je ekstremist Anders Breivik u Oslu i na otoku Utøyi ubio 77 ljudi. Harald je tada pozvao građane da budu uz jedni druge i da ne dopuste da ih preuzme strah. U emotivnom televizijskom obraćanju žrtvama i njihovim obiteljima govorio je kao otac, suprug i djed, ali i kao kralj.