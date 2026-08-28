u 89. godini
Umro je norveški kralj Harald V.
Norveški kralj Harald V. preminuo je u petak u 89. godini života, objavila je norveška kraljevska palača. Kralj je posljednjih dana bio hospitaliziran zbog rijetkog poremećaja krvi, a preminuo je mirno u 6.35 sati u Nacionalnoj bolnici u Oslu.
Uoči njegove smrti članovi kraljevske obitelji posjećivali su ga u bolnici, dok su građani ispred kraljevske palače ostavljali cvijeće, piše BBC.
Harald V. proveo je gotovo 35 godina na norveškom prijestolju, a ostat će zapamćen kao popularan i reformistički monarh koji je modernizirao kraljevsku obitelj i približio je građanima. Posebno se isticao spremnošću na promjene i rušenje tradicionalnih pravila.
Bio je prvi norveški kralj rođen u Norveškoj nakon više stoljeća. Na prijestolju će ga naslijediti njegov sin, prijestolonasljednik Haakon.
Kralj kojeg su zvali "narodnim kraljem"
Harald je među Norvežanima uživao velik ugled. Kraljevski stručnjaci opisivali su ga kao jednostavnog, pristupačnog i bliskog ljudima, a često su ga nazivali i "djedom nacije" te "narodnim kraljem", kako su svojedobno zvali i njegova oca Olava V.
Jedan od najupečatljivijih trenutaka njegove vladavine dogodio se nakon terorističkih napada 2011. godine, kada je ekstremist Anders Breivik u Oslu i na otoku Utøyi ubio 77 ljudi. Harald je tada pozvao građane da budu uz jedni druge i da ne dopuste da ih preuzme strah. U emotivnom televizijskom obraćanju žrtvama i njihovim obiteljima govorio je kao otac, suprug i djed, ali i kao kralj.
"Mogu samo zamisliti dubinu vaše boli. Kao kralj ove nacije suosjećam sa svakim od vas", rekao je tada, vidno potresen.
Povjesničari taj govor smatraju jednim od ključnih trenutaka njegove vladavine.
Oženio se "običnom" djevojkom
Harald je rođen 21. veljače 1937. na imanju Skaugum nedaleko od Osla. Imao je samo tri godine kada je nacistička Njemačka 1940. napala Norvešku.
Njegova majka pobjegla je s djecom u Švedsku, nakon čega su otputovali u Sjedinjene Američke Države na poziv tadašnjeg predsjednika Franklina D. Roosevelta. Nakon završetka Drugog svjetskog rata obitelj se vratila u Norvešku.
Harald je 1957. postao prijestolonasljednik, a od 1960. do 1962. studirao je društvene znanosti, povijest i ekonomiju na Oxfordu.
Svoju buduću suprugu Sonju Haraldsen, kćer poslovnog čovjeka, upoznao je na jednoj zabavi, no njihova je ljubav bila protiv tradicionalnih očekivanja kraljevske obitelji. Harald je čak devet godina čekao dopuštenje da je oženi. Njegov otac, kralj Olav, želio je da se sin oženi europskom princezom.
Harald mu je navodno poručio da će, ako mu ne dopusti brak sa Sonjom, ostati sam. Otac je na kraju pristao, a par se vjenčao u katedrali u Oslu 29. kolovoza 1968. godine. Njegova odluka kasnije je otvorila put i njegovoj djeci da se vjenčaju s osobama izvan aristokratskih krugova te dodatno modernizirala norvešku monarhiju.
Podržavao različitost
Harald je tijekom svoje vladavine nastojao monarhiju učiniti otvorenijom, ravnopravnijom i transparentnijom. Posebno se pamti njegov govor iz 2016. godine, kada je snažno stao u obranu vjerske, etničke i seksualne raznolikosti u Norveškoj.
Poručio je da Norvežani potječu iz različitih dijelova svijeta, da vjeruju u različite religije ili ne vjeruju ni u što te da među njima postoje ljudi različitih seksualnih orijentacija. Time je još jednom pokazao koliko se norveška monarhija promijenila tijekom njegove vladavine.
Kralj je bio i veliki zaljubljenik u sport, posebice jedrenje. Bio je i jedan od pokretača norveškog ogranka Svjetskog fonda za prirodu (WWF), čiji je predsjednik bio čak 20 godina.
Zdravstveni problemi i skandali
Haraldovo zdravlje posljednjih je godina bilo sve slabije. U travnju 2024. trajno je smanjio broj javnih aktivnosti, a u posljednje vrijeme liječio se kortikosteroidima zbog hemolitičke anemije, rijetkog poremećaja koji dovodi do smanjenja broja crvenih krvnih stanica.
U bolnicu je primljen 17. kolovoza, nakon čega je njegov sin Haakon preuzeo dužnosti regenta.
Istodobno se norveška kraljevska obitelj posljednjih godina suočavala i s nizom skandala.
Posebnu pozornost izazvao je Marius Borg Høiby, sin kraljice Mette-Marit iz prethodne veze. Iako je odrastao uz kraljevsku obitelj, nikada nije imao kraljevski status. U lipnju je u Oslu proglašen krivim za niz kaznenih djela, uključujući silovanje te je osuđen na četiri godine zatvora. Na presudu se žalio.
Dodatni skandal izazvala je objava informacija o kontaktima njegove majke Mette-Marit s pokojnim američkim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom. Priznala je da je njihovo trogodišnje poznanstvo bilo pogrešna procjena i rekla da bi voljela da ga nikada nije upoznala.
Samo dva dana nakon završetka suđenja njezinu sinu, Mette-Marit je podvrgnuta transplantaciji pluća. Godinama boluje od rijetkog oblika plućne fibroze.
Sve je to utjecalo i na popularnost norveške monarhije. Jedno istraživanje pokazalo je da je potpora monarhiji pala sa 72 posto 2024. godine na 54 posto.
Ipak, kritike su se rijetko osobno odnosile na kralja Haralda. Kraljevski stručnjaci isticali su da su ga građani uglavnom i dalje doživljavali kao "svog" kralja.
Nasljeđuje ga Haakon
Harald V. iza sebe ostavlja suprugu Sonju, s kojom je bio gotovo 58 godina, kćer princezu Märthu Louise, sina i novog kralja Haakona te šestero unučadi.
Haakon sada preuzima prijestolje u vrlo zahtjevnom trenutku za norvešku kraljevsku obitelj. Osim suočavanja s vlastitim obiteljskim problemima, morat će nastaviti podržavati suprugu Mette-Marit tijekom njezina oporavka.
Unatoč brojnim kontroverzama koje su posljednjih godina potresale monarhiju, u Norveškoj će se sada prije svega pamtiti gotovo četiri desetljeća života kralja Haralda u javnoj službi i njegova uloga jednog od najpopularnijih norveških monarha modernog doba.
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