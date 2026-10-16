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NARUČENO UBOJSTVO

Norveški tinejdžer osuđen na 20 godina: Za kriminalnu skupinu trebao likvidirati metu u Britaniji

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N1 Info
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16. lis. 2026. 15:48
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AFP

Norveški tinejdžer osuđen na 20 godina zbog planiranja ubojstva u Britaniji.

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Devetnaestogodišnji Johannes Natland osuđen je na 20 godina zatvora jer je doputovao iz Norveške u Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi za organiziranu kriminalnu skupinu počinio ubojstvo.

Natland je u ožujku 2025. uhićen u hotelskoj sobi u Huddersfieldu, na zapadu Engleske, gdje je policija pronašla dva ispravna pištolja i 19 komada bojevog streljiva, kako je ranije rečeno na sudu Old Bailey.

Tijekom ponovljenog suđenja porota je čula da je tinejdžera angažirala mreža Foxtrot, švedska kriminalna organizacija za koju je navedeno da ima potporu iranskog režima, piše BBC.

Proglašen krivim za urotu radi ubojstva

Natland je priznao posjedovanje vatrenog oružja i streljiva, ali ga je porota jednoglasno proglasila krivim za urotu radi ubojstva. Presuda mu je izrečena u petak na Krunskom sudu u Woolwichu.

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AFP

Mreža Foxtrot pod sankcijama je Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država zbog bliskih veza s iranskom vladom. Međutim, identitet osobe koju je Natland trebao ubiti i dalje nije poznat.

Ne zna se tko je bio meta

Zapovjednica Helen Flanagan, čelnica protuterorističke policije u Londonu, izjavila je: "Nismo uspjeli utvrditi tko je točno trebao biti meta."

Mreža Foxtrot poznata je po tome što je među prvima počela primjenjivati model angažiranja tinejdžera za ubojstva i druga nasilna kaznena djela. Europol je taj fenomen nazvao „nasiljem kao uslugom” (engl. violence-as-a-service, VaaS).

Na ročištu za izricanje presude sutkinja Cheema-Grubb rekla je Natlandu: "Mreža Foxtrot organizirana je kriminalna skupina koja je razvila posredan način angažiranja mladih ljudi za počinjenje nasilnih kaznenih djela.

"Angažirali su vas da otputujete u Englesku i ubijete neidentificiranu metu."

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