većina potplaćena
Nova školska godina: Koje zemlje EU-a najbolje plaćaju učitelje i nastavnike?
Ponovno je vrijeme povratka u školske klupe, a učitelji, nastavnici i njihovi sindikati ponovno pokreću raspravu o plaćama koje stagniraju i stalnom nedostatku zaposlenika. No koje zemlje najbolje plaćaju učitelje i nastavnike?
Plaće zaposlenih u školama, a posebno učitelja, nastavnika i ravnatelja, predstavljaju najveći pojedinačni trošak u formalnom obrazovanju. Ipak, u većini europskih zemalja smatra se da su učitelji i nastavnici potplaćeni u odnosu na razinu svojeg obrazovanja.
Prema nekim istraživanjima, njihove početne plaće oko 40 posto su niže od primanja drugih stručnjaka s visokom stručnom spremom. Iako se ta razlika smanjuje kako napreduju prema vrhu platne ljestvice, među europskim zemljama i dalje postoje velike razlike.
U školskoj godini 2024./2025. Luksemburg je među članicama Europske unije imao najviše plaće učitelja i nastavnika na većini razina obrazovanja, kako za one na početku karijere tako i za one koji su dosegnuli njezin vrhunac, piše Euronews.
Pokazuju to podaci Eurydicea, obrazovne informacijske mreže koju financira Europska komisija.
Luksemburg je učiteljima i nastavnicima na početku karijere isplaćivao između 55.000 i 62.000 eura godišnje, dok su oni na vrhuncu karijere zarađivali između 97.000 i 109.000 eura.
Na drugom mjestu nalaze se Nizozemska i Njemačka, ovisno o razini obrazovanja na kojoj učitelj ili nastavnik radi te fazi njegove karijere.
S druge strane, Slovačka, Češka i Mađarska članice su EU-a s najnižim plaćama učitelja i nastavnika na vrhuncu karijere.
Ovisno o razini obrazovanja, u Slovačkoj su godišnje zarađivali između 18.000 i 22.000 eura, dok su u Mađarskoj i Češkoj primali do 27.000 eura.
Učitelji i nastavnici u Grčkoj i Slovačkoj imali su pak najniže plaće na početku karijere – do 17.000 eura godišnje.
Koliko je potrebno da dosegnu vrhunac karijere?
Napredovanje u karijeri često je povezano s ulogama i odgovornostima učitelja i nastavnika, godinama radnog staža, dobi, stupnjem kvalifikacija i općom radnom uspješnošću.
Prema podacima Eurydicea, učiteljima i nastavnicima u 11 članica EU-a potrebno je između 31 i 40 godina da dosegnu vrhunac karijere, ovisno o razini obrazovanja na kojoj rade.
Samo u Danskoj i Finskoj za to im je potrebno do deset godina rada, također ovisno o razini obrazovanja.
Kako napreduju u karijeri, rastu i njihove plaće, što je jedan od ključnih čimbenika koji utječu na privlačnost učiteljske profesije i zadržavanje zaposlenika u obrazovnom sustavu.
Od boljih plaća ne profitiraju samo učitelji i nastavnici. Prema istraživanju OECD-a iz 2025. godine, veće plaće nastavnog osoblja povezane su i s boljim obrazovnim rezultatima učenika.
Podaci Eurydicea pokazuju da učitelji i nastavnici na Cipru, u Portugalu, Nizozemskoj i Sloveniji bilježe najveći rast plaća među članicama EU-a između početka i vrhunca karijere.
Rasprava o plaćama nastavnog osoblja i njihovu rastu ponovno je privukla pozornost u Francuskoj nakon što je tamošnje Ministarstvo obrazovanja nedavno objavilo da je učitelj ili nastavnik u nacionalnom obrazovnom sustavu 2024. u prosjeku primao 3090 eura neto mjesečno.
Međutim, ta brojka predstavlja prosjek različitih kategorija nastavnog osoblja – od učitelja u školama i certificiranih nastavnika do profesora različitih razina.
Osim toga, nastavnici zaposleni na ugovor, koji čine osam posto nastavnog osoblja, nisu uključeni u taj prosjek, iako upravo oni imaju najniže plaće.
Francuska je ujedno među pet članica EU-a u kojima plaće učitelja i nastavnika nisu uspjele pratiti rast troškova života. Prema Eurydiceu, njihove su plaće između školskih godina 2023./2024. i 2024./2025. realno pale za 0,61 posto.
Lošije rezultate od Francuske u EU-u zabilježile su samo Rumunjska, s padom od 6,34 posto, Slovačka s 4,07 posto, Italija s 1,60 posto te Francuska zajednica Belgije s padom od 0,71 posto.
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