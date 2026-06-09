POGOĐENO VIŠE POKRAJINI
Nova vrsta virusa otkrivena u Austriji: Prenose ga krpelji
Rezultati studije nedavno objavljene u časopisu The Lancet Microbe ukazuju na to da virus cirkulira u lokalnim populacijama krpelja najmanje dva desetljeća.
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Za potrebe studije, tim iz Centra za virologiju Medicinskog sveučilišta u Beču analizirao je otprilike 3.000 krpelja prikupljenih 2024. godine, kao i dodatnih 2.000 arhiviranih uzoraka krpelja iz razdoblja od 2005. do 2018. godine. Osim toga, pregledano je oko 2.000 uzoraka krvi pacijenata korištenjem modernih molekularno-bioloških i seroloških metoda, piše Sanja Covic za Fenix magazin.
Pogođeno više pokrajina
Analize su otkrile da je virus Alongshan prisutan u nekoliko austrijskih saveznih država. Otkriven je u Beču, Donjoj Austriji, Gornjoj Austriji, Štajerskoj i Vorarlbergu.
“Rezultati pokazuju široku geografsku rasprostranjenost ALSV-a u Austriji”, objašnjava voditeljica studije Judith Aberle, profesorica virusne imunologije u Centru za virologiju Medicinskog sveučilišta u Beču za austrijske medije.
Iako sam virus nije izravno otkriven ni u jednom od uzoraka krvi, istraživači su kod dvije osobe pronašli visoke razine specifičnih antitijela. To ukazuje na to da su se infekcije već dogodile.
“Ovo pokazuje da su se infekcije već dogodile, iako se čine rijetkima”, kaže Aberle.
Virus Alongshan prvi je put otkriven u Kini 2017. godine kod pacijenata koji su bolovali od febrilnih bolesti. Od tada je otkriven u nekoliko europskih zemalja, uključujući Njemačku, Francusku, Finsku i Švicarsku. Austrija se sada pridružila ovom popisu.
Nema dokaza o bolesti
Međutim, ostaje nejasno koliko su zapravo opasne varijante virusa koje cirkuliraju Europom za ljude. Iako je varijanta opisana u Kini povezana s vrućicom i simptomima sličnim kelpskoj encefalopatiji (KME), istraživači navode da trenutačno nema jasnih dokaza o bolesti uzrokovanoj europskim sojevima.
Sada su potrebna daljnja opsežna istraživanja kako bi se utvrdila prevalencija virusa i njegov značaj za javno zdravlje. S obzirom na njegovu kontinuiranu cirkulaciju u lokalnim populacijama krpelja, stručnjaci preporučuju pojačano praćenje virusa Alongshan i predlažu da se uzme u obzir tijekom dijagnoze nakon uboda krpelja.
Krpelji krivi za smrt mnogih
Tisuće ljudi u EU godišnje umire od bolesti koje prenose krpelji; s druge strane, krpelji se mogu učinkovito ubiti raznim metodama.
Samo u Europi preko 3.500 ljudi oboli od krpeljnog encefalitisa svake godine, a u Njemačkoj je 24 osobe umrlo od posljedica krpeljnog encefalitisa i lajmske bolesti. Krpelje mogu ubiti visoke temperature ili ekstremna hladnoća.
Kako se zaštiti od krpelja?
Kako bi se zaštitili od krpelja preporučuje se cijepljenje, kao i korištenje specijaliziranih sprejeva. Nakon boravka na otvorenom, tijelo treba temeljito pregledati i odmah ukloniti sve krpelje. U prirodi se preporučuje duga odjeća koja sprječava krpelje da lako dođu do kože.
Sušenje odjeće na temperaturi oko 60°C pouzdano ubijaju krpelje u odjeći.
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