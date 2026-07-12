Ann Widdecombe
Novi detalji ubojstva bivše britanske ministrice: Trebala gostovati u TV emisiji, a onda se prestala javljati
Policiji su u istrazi pomagali pripadnici protuterorističke policije, no policija Devona i Cornwalla priopćila je da "i dalje nema nikakvih informacija koje bi upućivale na to da je riječ o terorističkom incidentu".
Dvadesetosmogodišnji muškarac uhićen je zbog sumnje da je ubio Ann Widdecombe, piše skynews.
Tijelo 78-godišnje bivše zastupnice pronađeno je u četvrtak oko 11:40 u njezinu domu u Haytoru, na rubu nacionalnog parka Dartmoor.
Policija vjeruje da je bivša konzervativna ministrica napadnuta oko 12:30 u srijedu – gotovo 24 sata prije nego što je njezino tijelo pronađeno s "teškim ozljedama".
Policija Devona i Cornwalla priopćila je:
"Možemo potvrditi da je 28-godišnji muškarac uhićen večeras (11. srpnja) na adresi u području Južnog Yorkshirea zbog sumnje na ubojstvo Ann Widdecombe.
Osumnjičenik, britanski državljanin bijele rase, nalazi se u policijskom pritvoru."
Policija je navela da su joj u istrazi pomagali pripadnici Protuterorističke policije Sjeveroistoka (Counter Terrorism Policing North East), dok je uhićenje provela policija Južnog Yorkshirea. Dodali su kako "i dalje nema nikakvih informacija koje bi upućivale na to da je riječ o terorističkom incidentu".
Muškarac star 26 godina, koji je ranije bio uhićen zbog sumnje na ubojstvo Ann Widdecombe, u subotu je pušten iz pritvora, nakon što je policija priopćila da više nije predmet njihove istrage.
Widdecombe je bila zastupnica Konzervativne stranke od 1987. do 2010. godine.
U politički se život ponovno aktivno uključila kao jedna od istaknutih osoba kampanje Vote Leave uoči referenduma o izlasku Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije 2016. godine. Godine 2019. pridružila se Brexit stranci te postala zastupnica u Europskom parlamentu.
Godine 2023. pristupila je stranci Reform UK, u kojoj je bila glasnogovornica za pitanja imigracije i pravosuđa.
Zastupnicima Reform UK-a dodijeljena dodatna zaštita
Nigel Farage u subotu je doputovao u Devon kako bi položio vijenac u čast Ann Widdecombe, dok je istodobno potvrđeno da su zastupnici stranke Reform UK dobili 24-satnu zaštitu, koju financira sama stranka, zbog straha od sličnih napada.
Farage je u petak odao počast Widdecombe, rekavši da je njezina smrt "strašan odraz današnje Britanije".
"Strahujem da je svima koji djeluju u javnom životu, a posebno u politici, postalo još opasnije", dodao je.
Propustila planirano televizijsko gostovanje
Dok policija rekonstruira okolnosti smrti Ann Widdecombe, otkriveno je da se bivša zastupnica u srijedu poslijepodne nije pojavila na unaprijed dogovorenom televizijskom gostovanju.
Ranije toga dana gostovala je u emisiji Marka Dolana na TalkTV-u, a trebala se uključiti i u emisiju Matta Allwrighta na Channelu 5.
Prema WhatsApp porukama koje je objavio ITV, Widdecombe je prestala odgovarati producentu emisije otprilike u vrijeme za koje policija vjeruje da se napad dogodio.
Posljednju poruku poslala je u 12:19, potvrdivši da je primila poveznicu za Zoom, no nije odgovorila na poruku u 12:48 u kojoj je zamoljena da se priključi razgovoru.
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