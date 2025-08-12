Oglas

Lee Jae Myung

Novi južnokorejski predsjednik uskoro se sastaje se s Trumpom

Hina
12. kol. 2025. 07:57
FILE PHOTO: South Korean President Lee Jae Myung delivers a speech during a press conference to mark his first 30 days in office at Yeongbingwan of Blue House on July 3, 2025 in Seoul, South Korea. Kim Min-Hee/Pool via REUTERS/File Photo
Kim Min-Hee/Pool via REUTERS

Predsjednici Južne Koreje i SAD-a, Lee Jae Myung i Donald Trump, sastat će se u Washingtonu 25.kolovoza kako bi razgovarali o jačanju ekonomske i sigurnosne suradnje, priopćili su u utorak iz ureda južnokorejskog šefa države.

Lee Jae Myung izabran je za predsjednika na prijevremenim izborima u lipnju, a kao prioritet je naveo pozicioniranje izvozno orijentirane zemlje u globalnom trgovinskom okruženju koje se dramatično mijenja uslijed Trumpovih carinskih politika.

Na temelju sporazuma postignutog prošlog mjeseca, dvojica čelnika pokušat će napraviti korak dalje kroz partnerstvo u proizvodnom sektoru, uključujući poluvodiče, baterije i brodogradnju, rekao je glasnogovornik ureda predsjednika Kang Yu-jung.

Osim ekonomske suradnje, tema razgovora bit će ''stvaranje sveobuhvatne sigurnosne suradnje, usmjerene na budućnost'', ističe glasnogovornik.

Trump je krajem srpnja objavio da su dvije države postigle trgovinski sporazum prema kojem će južnokorejski proizvodi biti oporezovani carinama od 15 posto, čime su smanjene prvotno planirane carine za jednog od vodećih američkih trgovinskh partnera.

Također, Trump dodaje da će Seul predstaviti ulaganja od ukupno 350 milijardi dolara koje će on "osobno odabrati".

Teme
Donald Trump Lee Jae Myung

