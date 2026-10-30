Novi napad u Hormuškom tjesnacu: Tanker pogođen eksplozivnim napravama

AFP / -

Tanker u Hormuškom tjesnacu pogođen je u petak dvjema eksplozivnim napravama pričvršćenim na čamac, što je izazvalo požar u strojarnici koji je privremeno onesposobio brod, izvijestila je Britanska agencija za pomorsku trgovinu (UKMTO).

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Posada je na sigurnom, nema ekoloških posljedica, a požar je ugašen, navodi se u obavijesti UKMTO-a, uz napomenu da je brod nastavio plovidbu prema svojoj sljedećoj luci.

Incident se dogodio u četvrtak, 25 nautičkih milja sjeveroistočno od omanskog grada Khasaba, priopćio je UKMTO.

Zasad nije poznato tko stoji iza ovog napada.

Incident se dogodio u jeku čestih napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu i njegovoj okolici koji traju od izbijanja sukoba između SAD-a i Irana u veljači.

Iran cilja plovila za koja tvrdi da krše njegova ograničenja prolaza ovim strateškim plovnim putem, nastojeći uspostaviti kontrolu nad tjesnacem i izvršiti pritisak na Washington.

Rizici za pomorsku sigurnost u tjesnacu eskalirali su tijekom sukoba, a napadi na trgovačke brodove remete plovidbu jednom od najvažnijih svjetskih ruta za izvoz nafte.