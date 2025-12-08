Novinar Deutsche Wellea: Plenković je odlučio obaviti božićni shopping u Njemačkoj

Novinar Deutsche Wellea javio se uživo iz Dusseldorfa. S našom Ninom Kljenak u Novom danu komentirao je hrvatsku nabavu njemačkog oružja u sklopu europskog projekta ulaganja u obranu, kao i odnose njemačkog kancelara s izraelskim premijerom.
Strelovit uzlet Rheinmetalla
"Uvijek je dobra vijest kad premijer prijateljske zemlje dođe i odluči napraviti božićni shopping u Njemačkoj i pritom iskazati povjerenje prema njemačkoj vojnoj tehnici. Između ostalog tu su tenkovi Leopard koje proizvodi Rheinmetall. Ona je posljednjih godina doživjela nevjerojatan rast"; podsjeća Matić.
"Kao jedna od vodećih subjekata itekako dobro surađuje s firmama poput DOK-ING-aa iz Zagreba s kojom je 2024. potpisao sporazum koji je podrazumijevao formiranje joint venturea ovog giganta vojne industrije. On se s DOK-ING-om odlučio raditi na razvoju autonomnog bespilotnog vozila koji bi služio primarno za razminiranje Ukrajine", naglašava Matić i govori da je to samo jedan u nizu primjera suradnje.
Kako dalje govori, kaže da sve više promatrača i stručnjaka u Njemačkoj poručuje da je Europa ostala sama i da se više ne može (toliko) osloniti na SAD.
Hoće li Njemačka poštivati ICC-ov nalog za uhićenje?
Osvrnuo se i na odnos Merza i Netanyahua. S jedne strane postoji povijesna povezanost dviju vlada, s druge strane nalog za uhićenje izraelskog čelnika od strane ICC-a.
"Merz je prije nekoliko mjeseci dao izjavu u kontekstu njemačkih saveznih izvora. Već tada su ga upitali bi li se Netanyahu trebao bojati uhićenja, na što je on odgovorio da se ne bi trebao bojati. To je izazvalo čuđenje jer je ona jedna od potpisnica koje su utemeljile taj Međunarodni kazneni sud u Haagu i dužna je poštivati njene odluke", rekao je.
No kako kaže, sinoć je sve zvučalo "sasvim drugačije": "Na nedjeljnoj je pressici njemački kancelar pokušao "izmigoljiti" iz sličnog pitanja i rekao da to nije tema. Naravno da je to tema, kako bi Njemačka postupila u vezi odluke ICC-a", smatra novinar DW-a.
Merz je, kako kaže, prilikom davanja izjave istu čitao s papira kako bi minimizirao mogućnost da se njegove riječi (ponovno) krivo protumače.
